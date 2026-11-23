Ilie Bolojan a fost întrebat vineri, la Sibiu, de ce organizația județeană PNL nu a fost reprezentată printr-un ministru în guvernul pe care l-a condus, deși filiala a obținut rezultate electorale importante. Liderul liberal a explicat că partidul a avut la dispoziție numai patru portofolii și că selecția miniștrilor nu poate fi făcută exclusiv în funcție de rezultatele organizațiilor județene.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Bolojan a explicat de ce PNL Sibiu nu a primit un minister în Guvernul său — VIDEO

Întrebarea despre reprezentarea PNL Sibiu la nivel guvernamental a fost adresată lui Ilie Bolojan la conferința de presă susținută vineri, 20 noiembrie, după întâlnirea cu conducerea filialei județene.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Nu ai cum să îi pui pe toți în patru locuri”

„Cum știți, PNL are patru miniștri în guvernul pe care l-am condus, ca efect al ponderii partidului. Când sunt 10-15 județe care au obținut rezultate, nu ai cum să îi pui pe toți în patru locuri”, a declarat Bolojan.

Citește și: Bolojan, despre șansele PNL de a câștiga Primăria Sibiu în 2028: ce spune după anunțul retragerii lui Astrid Fodor / video

Potrivit acestuia, performanțele electorale contează, însă nu pot constitui singurul criteriu pentru desemnarea titularilor de portofolii.

„Este important ca, atunci când ai miniștri în anumite domenii, să identifici cele mai bune persoane din acele zone, care au competențe acolo, care au un istoric”, a explicat liderul PNL.

Astfel, Bolojan a pus lipsa unui ministru din partea Sibiului pe seama numărului redus de portofolii și a criteriilor de selecție, nu a unei nemulțumiri față de rezultatele filialei.

Citește și: Bolojan recunoaște creșterea Sibiului: „Face parte din locomotivele de dezvoltare ale României”

Aprecieri pentru organizația PNL Sibiu

Președintele liberalilor a lăudat activitatea organizației sibiene și experiența reprezentanților săi în administrația locală.

„Am tot respectul pentru colegii noștri din organizația PNL Sibiu, care de multe cicluri electorale lucrează serios aici, la Consiliul Județean, la primăriile noastre, în toate consiliile locale, în Parlament”, a declarat Bolojan.

PNL conduce Consiliul Județean Sibiu, prin Daniela Cîmpean, și numeroase primării din județ. În cadrul vizitei, Bolojan s-a întâlnit cu primarii liberali, consilierii locali și județeni și reprezentanții conducerii organizației pentru a discuta situația partidului și perspectiva alegerilor din 2028.

Deși a apreciat activitatea filialei, Ilie Bolojan nu a anunțat că vreun reprezentant al PNL Sibiu ar urma să primească o funcție guvernamentală sau o altă poziție de conducere la nivel național.

Comentarii