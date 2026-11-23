Pe scurt: Georgescu le-a mulțumit familiei, avocaților și susținătorilor, dar s-a adresat și celor despre care spune că l-au trădat, afirmând că îi iartă.

Călin Georgescu a făcut primele declarații după decizia Curții de Apel București prin care a fost plasat în arest la domiciliu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că nu s-a considerat niciodată un om aflat în arest și le-a mulțumit celor care l-au sprijinit, potrivit Mediafax.

„Nu am fost în arest. Parafrazând pe inegalabilul Petre Țuțea, s-a închis doar ușa după mine. Eu nu am fost în arest. Dumnezeu m-a născut un om liber și liber voi rămâne și acum, și în viața cealaltă”, a declarat Călin Georgescu.

Georgescu le-a mulțumit soției, copiilor și avocaților săi pentru sprijinul acordat, apreciind demnitatea și implicarea acestora.

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„Mulțumesc în primul rând familiei mele, care a stat lângă mine toată această perioadă. Mulțumesc celor trei băieți ai mei, care s-au purtat cu mare demnitate. Mulțumesc soției mele, a cărei dârzenie, tenacitate și demnitate au făcut înconjurul lumii”, a afirmat acesta.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale s-a adresat și susținătorilor săi, cărora le-a mulțumit pentru rugăciuni și solidaritate.

„Mulțumesc poporului român. Mulțumesc pentru rugăciunile voastre, m-am hrănit cu iubirea voastră și cu pâinea lacrimilor voastre. Vă mulțumesc tuturor”, a transmis el.

Georgescu a mulțumit și unor jurnaliști despre care a spus că au apărat o cauză nobilă. Totodată, a făcut aluzie la trădarea lui Iisus, referindu-se la cei pe care i-a numit vrăjmași și detractori, care l-au „trădat la primul cântat de cocoș”.

„Eu, din partea mea, îi iert pe toți și rămân în mâna dreptății desăvârșite a lui Dumnezeu”, a mai declarat Călin Georgescu.

Georgescu susține că dosarul în care este cercetat este fabricat politic

În privința dosarului în care este cercetat, Georgescu și-a susținut nevinovăția și a afirmat că acesta ar fi fabricat politic. El a făcut referire la credința sa, la iubirea pentru poporul român și la mesajul de pace pe care spune că îl promovează.

„Eu sunt nevinovat al nu știu câtelea dosar fabricat politic”, a afirmat Georgescu, adăugând că sprijinul oamenilor i-a oferit putere în această perioadă.

El a transmis și un mesaj despre viitorul României, susținând că renașterea țării este posibilă doar prin credință și printr-o conducere dedicată oamenilor. Georgescu a afirmat că rămâne fidel idealurilor strămoșilor și valorilor creștine, pledând pentru libertate și democrație.

„România va renaște doar și numai când va fi condusă în crezul și în legile lui Dumnezeu. Atunci când vom avea un conducător care vine să slujească, nu să fie slujit”, a declarat Georgescu.

Acesta a mai spus că poporul român trebuie iubit și respectat și și-a exprimat speranța că România își va păstra demnitatea, independența și credința.

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