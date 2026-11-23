Pe scurt: Aproximativ 1.500 de elevi din trei școli sibiene au primit mere și informații despre riscurile țigărilor clasice și electronice. Medicii au atras atenția și asupra simptomelor respiratorii care nu trebuie ignorate.

Peste 2.500 de persoane au fost implicate în activitățile campaniei „Zilele Sănătății Plămânilor”, desfășurată în perioada 17–19 noiembrie 2026, potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu. Acțiunile au vizat prevenirea bolilor respiratorii, adoptarea unor obiceiuri sănătoase și renunțarea la fumat.

Campania a fost organizată cu prilejul Zilei Mondiale a BPOC, marcată pe 18 noiembrie, și al Zilei Naționale fără Tutun, din 19 noiembrie. Programul a cuprins activități pentru elevi, conferințe, investigații gratuite și ateliere practice.

Aproximativ 1.500 de elevi au primit informații despre riscurile fumatului

Activitățile dedicate copiilor au ajuns în trei unități de învățământ din municipiul Sibiu: Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, Colegiul Agricol „D.P. Barcianu” și Școala Gimnazială „Regina Maria”. Aproximativ 1.500 de elevi au primit mere și materiale informative despre efectele nocive ale fumatului clasic și electronic, dar și despre riscurile altor comportamente care pot conduce la dependențe.

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În total, în campanie au fost distribuite 400 de kilograme de mere și peste 2.000 de pliante despre efectele țigărilor asupra sănătății.

Cele două conferințe organizate în parteneriat cu Organizația Tinerilor din Sibiu (OTS) au reunit peste 800 de persoane. Părintele Constantin Necula a participat la conferința „Iertarea ca medicament”, iar Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul român al Europei de Nord, la conferința „Cum să nu-mi pierd sufletul încercând să-mi construiesc viitorul”. Temele discutate au inclus responsabilitatea, lupta cu dependențele, inclusiv cea de tutun, grija pentru sănătate și alegerile personale.

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„Ne bucură faptul că mesajul nostru a ajuns la peste 2.500 de persoane și că am reușit să aducem prevenția mai aproape de comunitate, prin acțiuni concrete, adresate atât copiilor și tinerilor, cât și adulților. Credem că rolul unui spital nu se limitează la tratarea bolilor, ci presupune și implicare activă în educația pentru sănătate. Cele trei zile au demonstrat că, prin colaborare și implicare, putem construi o comunitate mai informată și mai responsabilă față de propria sănătate”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Peste 100 de persoane au beneficiat de spirometrii și ateliere de respirație

Peste 100 de cetățeni au beneficiat de spirometrii gratuite și au participat la ateliere de respirație. Activitățile le-au oferit posibilitatea să își evalueze funcția respiratorie, să afle mai multe despre funcționarea plămânilor și să învețe tehnici pentru o respirație corectă.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre pacienții internați cu BPOC la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu: unitatea raportase 673 de internări cu acest diagnostic principal în 2026, reprezentând 19,23% din totalul internărilor.

Dr. Lavinia Danciu, director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, a atras atenția asupra importanței depistării precoce a bolilor respiratorii: „Bolile pulmonare cronice, inclusiv bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC), reprezintă o problemă importantă de sănătate publică, iar fumatul rămâne unul dintre principalii factori de risc. Spirometria este o investigație esențială pentru evaluarea funcției pulmonare și identificarea precoce a unor afecțiuni respiratorii.

Prin aceste acțiuni ne-am dorit să încurajăm oamenii să acorde mai multă atenție sănătății plămânilor, să nu ignore simptomele respiratorii și să înțeleagă că prevenția și controalele medicale efectuate la timp pot face o diferență majoră.”

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, a anunțat că va continua acțiunile de educație pentru sănătate, prevenție și depistare precoce a afecțiunilor respiratorii, prin parteneriate cu instituții și organizații locale.

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