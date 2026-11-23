Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu au descoperit deficiențe privind condițiile de cazare și hrănire a animalelor, asistența medicală veterinară și instruirea personalului în exploatațiile zootehnice din județ. În urma verificărilor, au fost aplicate două amenzi, în valoare totală de 3.000 de lei, în sectorul creșterii bovinelor.

Datele sunt prezentate în raportul DSVSA Sibiu privind protecția și bunăstarea animalelor, pregătit pentru ședința Colegiului Prefectural din 24 noiembrie 2026.

În total, inspectorii au efectuat 201 controale în fermele din județ. Cele mai multe au vizat exploatațiile de bovine, unde au fost realizate 122 de verificări. Alte 55 de controale au avut loc în ferme de ovine și caprine, 16 în exploatații avicole și opt în ferme de porcine.

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Probleme cu hrănirea animalelor și asistența veterinară

Raportul DSVSA menționează, printre deficiențele constatate, „păstrarea necorespunzătoare a evidențelor”, probleme legate de „instruirea personalului lucrător”, dar și de „amenajarea spațiilor de cazare și hrănire”.

O altă problemă semnalată este „neasigurarea adecvată a asistenței medicale sanitare veterinare”.

Aceste neconformități sunt menționate în prezentarea instituției pentru toate cele patru categorii de exploatații analizate: bovine, porcine, păsări, respectiv ovine și caprine.

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Condițiile de cazare, accesul la hrană și apă, îngrijirea veterinară și pregătirea angajaților reprezintă elemente esențiale pentru respectarea normelor de bunăstare a animalelor.

Două amenzi în fermele de bovine

În urma controalelor, inspectorii au dispus măsuri de conformare, cu termene pentru remedierea problemelor constatate.

În sectorul creșterii bovinelor au fost aplicate și două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.000 de lei.

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Raportul nu indică localitățile în care se află exploatațiile sancționate și nici numărul exact al fermelor în care au fost identificate nereguli.

În celelalte categorii de exploatații, documentul menționează măsuri de remediere, fără să prezinte amenzi.

Controale și pentru subvențiile APIA

Separat de verificările privind condițiile de creștere a animalelor, DSVSA Sibiu a desfășurat controale pentru respectarea cerințelor de ecocondiționalitate, relevante pentru acordarea subvențiilor agricole.

Pentru anul 2026, județului Sibiu i-a fost alocat un eșantion de 107 exploatații pentru verificarea cerințelor legale în materie de gestionare și 30 pentru schemele de plăți directe. Au fost incluse suplimentar 23, respectiv 14 exploatații.

Controalele s-au desfășurat între 10 august și 15 octombrie, cu participarea a 24 de inspectori, organizați în 11 echipe și o echipă de rezervă.

DSVSA precizează că verificările s-au încheiat la termen, iar fișele de control au fost încărcate în sistemul informatic utilizat pentru administrarea și controlul plăților agricole.

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