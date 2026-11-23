Pe scurt: Junioarele sibiene au întors un meci de la 0–2 și au câștigat toate cele trei partide de la Craiova, în ciuda absențelor și accidentărilor. CSS Sibiu a reușit, la rândul său, o victorie cu 3–0 împotriva ocupantei locului secund.

ACS Champions Sibiu a ajuns la șase victorii din șase meciuri în Campionatul Național de volei feminin U19, după ce a câștigat toate cele trei partide ale celui de-al doilea turneu, desfășurat între vineri, 20 noiembrie, și duminică, 22 noiembrie 2026, la Craiova.

Potrivit informațiilor transmise de ACS Champions Sibiu, echipa pregătită de Mihai Bulbuc ocupă primul loc în Seria E, cu 15 puncte.

După primele două turnee, ambele disputate la Craiova, Champions este singura formație neînvinsă din grupă. Este urmată în clasament de CSV Craiova, CSS Sibiu și CNNT Craiova. Avansul față de CSV Craiova este de patru puncte, însă trei dintre cele șase victorii ale liderului au venit în set decisiv.

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Turneul din noiembrie a adus și schimbări față de rezultatele întâlnirilor anterioare: CNNT Craiova a învins CSS Sibiu, după ce pierduse duelul din octombrie, iar CSS Sibiu a câștigat cu 3–0 împotriva CSV Craiova. Champions a obținut cele trei succese în condițiile în care lotul a avut numeroase indisponibilități și probleme medicale.

Champions a revenit de la 0–2 în meciul cu CSV Craiova

Primul adversar al echipei antrenate de Mihai Bulbuc a fost CSS Sibiu. Champions a câștigat derby-ul sibian cu 3–0, într-o partidă pe care a controlat-o, în fața unei adversare combative.

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, a urmat întâlnirea cu CSV Craiova. Cele două cluburi s-au întâlnit în ultimii ani la mai multe categorii de vârstă, atât în competiții oficiale, cât și în turnee de pregătire. Duelul de la acest turneu a fost a treia confruntare consecutivă dintre ele încheiată în cinci seturi.

Craiovencele pregătite de Radu Chifu au câștigat primele două seturi cu 25–22 și 29–27. În setul al doilea, Champions a ratat patru mingi de set, iar CSV a trecut în avantaj cu 2–0.

Sibiencele au egalat după ce s-au impus în următoarele două seturi cu 25–20 și 25–18. În decisiv, CSV Craiova a condus cu 4–0, dar Champions a răspuns cu opt puncte consecutive și a câștigat setul cu 15–12.

A fost a doua victorie cu 3–2 împotriva CSV Craiova în acest sezon. În octombrie, sibiencele câștigaseră setul decisiv cu 17–15, după ce salvaseră două mingi de meci.

Duminică, 22 noiembrie 2026, Champions a disputat încă un meci de cinci seturi, de această dată împotriva CNNT Craiova. Formația pregătită de Adrian Popescu a dus întâlnirea în decisiv, însă sibiencele s-au impus cu 3–2 și au încheiat turneul cu trei victorii.

Absențele și accidentările au impus redistribuirea responsabilităților în teren. Antrenorul principal Mihai Bulbuc a vorbit despre problemele cu care s-au confruntat sportivele și despre nevoia de recuperare.

„Vreau să le felicit pe toate fetele. Am avut multe absențe și accidentări, dar sportivele care au preluat responsabilități suplimentare au făcut-o excelent. Au fost și fete care au strâns din dinți, evoluând cu dureri și probleme la glezne sau genunchi. Le apreciez enorm devotamentul, iar acum este esențial să se recupereze. Mă bucur că am găsit soluții în momentele dificile și că am reușit să câștigăm toate cele trei meciuri. Întregul lot merită felicitări!”, a declarat Mihai Bulbuc.

CSS Sibiu a învins ocupanta locului secund cu 3–0

CSV Craiova a început turneul cu o victorie, 3–1 împotriva CNNT Craiova, apoi a pierdut în cinci seturi cu Champions. În ultima zi, formația craioveană a cedat cu 0–3 în fața CSS Sibiu, care a obținut astfel un succes împotriva echipei aflate pe locul secund al clasamentului.

CNNT Craiova a înregistrat prima victorie din actuala ediție de campionat, 3–2 împotriva CSS Sibiu. La turneul din octombrie, rezultatul întâlnirii directe fusese în favoarea sibiencelor.

Rezultatele complete ale turneului de la Craiova au fost:

CNNT Craiova – CSV Craiova 1–3;

CSS Sibiu – Champions Sibiu 0–3;

CSV Craiova – Champions Sibiu 2–3 (25–22, 29–27, 20–25, 18–25, 12–15);

CNNT Craiova – CSS Sibiu 3–2;

CSS Sibiu – CSV Craiova 3–0;

CNNT Craiova – Champions Sibiu 2–3.

Sabin Sopa a apreciat parcursul echipei și nivelul adversarelor din Seria E: „Când ai în grupă echipe precum CSV Craiova, CSS Sibiu și CNNT Craiova, fiecare victorie trebuie câștigată cu mult efort. Sunt adversare bune, combative, cu antrenori care își pregătesc serios echipele. Șase victorii din șase meciuri reprezintă un început excelent pentru Champions. Îl felicit pe Mihai și apreciez foarte mult felul în care fetele au răspuns cerințelor acestui sezon.”

Pentru sezonul 2026–2027, Champions Sibiu și-a stabilit ca obiective calificarea la turneul final al Campionatului Național U19 și participarea la Cupa României.

Următoarele confruntări sunt programate în decembrie. Până atunci, pentru Mihai Bulbuc și sportivele sale, prioritățile sunt recuperarea fizică și pregătirea următoarelor partide.

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