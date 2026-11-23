Controversatul proiect imobiliar propus pe strada A.D. Xenopol nr. 16, la doar câțiva pași de Piața Mare și Catedrala Mitropolitană, va fi supus din nou votului consilierilor locali din Sibiu. De această dată, municipalitatea este obligată să reia procedura administrativă printr-o sentință definitivă a instanței, care a stabilit că respingerea proiectului din 2025 a depășit limitele legale ale dreptului de apreciere al Consiliului Local.

Aflat în centrul unor dezbateri aprinse de mai bine de șase ani, Planul Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată (PUZCP) care vizează construirea unui imobil de birouri pe strada Xenopol a traversat deja două blocaje în administrația locală și mai multe procese. După ce proiectul a fost oprit în 2022 printr-un aviz nefavorabil și respins unanim în ședința Consiliului Local din februarie 2025, beneficiarul a câștigat definitiv în instanță anularea hotărârii de respingere. Astfel, documentația se întoarce acum pe ordinea de zi a Consiliului Local Sibiu, într-un cadru juridic strict trasat de judecători.

Ce au decis judecătorii: PUZ-ul pentru clădirea de birouri de pe Xenopol intră iar la vot

Proiectul de hotărâre vizează aprobarea documentației de urbanism „PUZCP – Construire clădire birouri și Regulament Local de Urbanism aferent”, pe un teren privat în suprafață de 330 de metri pătrați (CF nr. 101613), aflat în proprietatea lui Iancu-Sebastian Boncuț (prin beneficiarul S.C. I-Nutrition S.R.L.). Documentația este elaborată de biroul S.C. A.PLAN S.R.L., coordonat de arhitectul Lucian Alexandru Găvozdea.

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Reluarea procedurii are la bază Sentința nr. 277/2026 a Tribunalului Sibiu, rămasă definitivă la data de 11 noiembrie 2026, după ce Curtea de Apel Alba Iulia a respins recursurile formulate. Prin această decizie, instanța a anulat Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2025, prin care proiectul fusese respins, și a obligat Primarul și Consiliul Local să reanalizeze și să soluționeze documentația.

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În raportul de specialitate întocmit de Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism sunt citate considerentele tranșante ale judecătorilor, care limitează posibilitatea consilierilor de a mai invoca argumente estetice sau tehnice pentru un nou refuz. Instanța a subliniat că, în zonele construite protejate, aspectele tehnice și integrarea în țesutul istoric au fost deja validate prin Avizul nr. 137/U/2021 emis de Ministerul Culturii, iar Consiliul Local nu poate substitui această analiză printr-o „reapreciere eminamente subiectivă”. Mai mult, judecătorii au constatat că respingerea anterioară s-a bazat pe motive tehnice și urbanistice, precum pretinsa afectare a perspectivei asupra Catedralei Mitropolitane, impactul asupra patrimoniului, efectele asupra traficului și parcării sau menținerea caracterului de grădină urbană, transformând controlul de oportunitate într-o „reapreciere tehnică paralelă și necompetentă”. Totodată, instanța a arătat că deliberativul local nu a identificat și fundamentat un interes public local nou, concret și distinct care să justifice blocarea investiției.

Ce se va construi pe Xenopol

Din punct de vedere tehnic, documentația propune pentru parcela generatoare de 330 de metri pătrați un regim maxim de înălțime de Subsol + Parter + 3 Etaje + Nivel retras/Mansardă (S+P+3E+R/M), cu o înălțime maximă de 15 metri la cornișă sau la aticul ultimului nivel neretras și de 18,50 metri la coamă sau la aticul nivelului retras.

Indicatorii urbanistici propuși prevăd un Procent de Ocupare a Terenului (POT) maxim de 60% și un Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim de 2,2. Zona permite funcțiuni mixte: locuințe, turism cu caracter intraurban și funcțiuni de cult, regulamentul impunând ca, pentru clădirile noi, locuințele să reprezinte minimum 60% din suprafața desfășurată. În plus, documentația prevede transformarea actualei parcări din capătul străzii A.D. Xenopol într-o piațetă pietonală de tip shared-space.

Șase ani de controverse, petiții și dispute juridice

Ideea ridicării unei clădiri noi pe strada A.D. Xenopol nr. 16 a apărut în spațiul public în urmă cu peste șase ani, urmată de lansarea dezbaterii publice din vara anului 2020. Încă din acea etapă, proiectul a generat un val de opoziție din partea vecinilor, a unor instituții și a societății civile, fiind înregistrate 15 sesizări oficiale la Primăria Sibiu, inclusiv din partea Mitropoliei Ardealului, a Hotelului Împăratul Romanilor și a locatarilor imobilelor învecinate de pe străzile Xenopol nr. 18 și Mitropoliei nr. 23.

Principalele temeri ale contestatarilor, susținute public inclusiv de academicianul Paul Niedermaier și printr-o petiție online semnată de sibieni, au vizat faptul că noua construcție ar umbri Catedrala Mitropolitană, ar bloca vizibilitatea asupra cupolei acesteia dinspre piațetă, ar sufoca curțile de lumină ale clădirilor istorice vecine și ar duce la dispariția a 51 de locuri de parcare din capătul străzii.

Sursa: petitieonline.com

Blocajul administrativ a devenit oficial în primăvara anului 2022, când proiectul a fost oprit după un aviz nefavorabil al Comisiei de Urbanism. Investitorul a apelat la instanță, iar în februarie 2025 documentația a ajuns din nou la vot în Consiliul Local, în urma unei prime decizii a Tribunalului Sibiu. În acea ședință, consilierii locali au votat în unanimitate împotriva proiectului, invocând inclusiv riscul ca o clădire modernă să afecteze șansele Centrului Istoric al Sibiului de a fi inclus pe lista patrimoniului UNESCO.

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La acel moment, arhitectul proiectului, Alexandru Găvozdea, a acuzat Consiliul Local de „abuz de putere”, arătând că terenul este intravilan de tip „curți-construcții”, că toate avizele, inclusiv cel al Ministerului Culturii, au fost obținute și că un PUZCP stabilește doar indicatorii urbanistici, nu arhitectura finală a clădirii. Arhitectul a precizat atunci că singura cale legală prin care municipalitatea ar putea opri construirea și deschide un culoar public între parcare și catedrală ar fi exproprierea terenurilor private pentru cauză de utilitate publică, cu justă despăgubire.

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Odată cu sentința definitivă din noiembrie 2026, proiectul de hotărâre ajunge din nou în fața consilierilor locali, care au de ales între aprobarea documentației conform avizelor tehnice existente sau identificarea unui interes public major, fundamentat juridic, în cazul unui nou refuz.







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