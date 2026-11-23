Pe scurt: Avertizările meteo se succed până marți seară, iar Transilvania se află printre regiunile vizate de vânt puternic. La munte se va depune zăpadă, în timp ce temperaturile vor coborî sub mediile perioadei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 23 noiembrie 2026, mai multe avertizări de viscol și vânt puternic, valabile până marți, 24 noiembrie 2026, potrivit Mediafax.

Un Cod portocaliu de viscol puternic vizează zonele de peste 1.700 de metri din Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor atinge 100–120 km/h.

Informarea meteorologică generală este valabilă de luni, 23 noiembrie 2026, ora 10:00, până marți, 24 noiembrie 2026, ora 20:00. În acest interval, temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor.

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„În zonele de munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile, în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase la început va ploua, apoi precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi”, transmite ANM.

La munte se va depune un strat de zăpadă de 10–20 cm. Pe alocuri, în zonele deluroase din centrul și nordul țării, stratul va avea, în general, 2–6 cm.

Luni, 23 noiembrie 2026, și marți, 24 noiembrie 2026, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40–60 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 80–100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, mai ales din centrul și nordul țării.

Vremea se va răci accentuat luni, 23 noiembrie 2026, în jumătatea de nord a țării, iar marți, 24 noiembrie 2026, și în cea de sud. Temperaturile vor coborî sub mediile multianuale specifice perioadei.

Viscolul puternic reduce vizibilitatea sub 50 de metri la altitudine

De luni, 23 noiembrie 2026, ora 10:00, până marți, 24 noiembrie 2026, ora 02:00, este în vigoare un Cod galben de ninsori viscolite, strat de zăpadă și intensificări ale vântului în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Va ninge moderat cantitativ, în jurul a 10 l/mp, și se va depune un strat de zăpadă de 5–10 cm. Vântul va avea viteze de 60–90 km/h, viscolind ninsoarea.

În același interval, la peste 1.700 de metri în Carpații Meridionali și de Curbură, se aplică avertizarea portocalie.

„În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură la altitudini de peste 1700 m va ninge, iar vântul va sufla tare cu rafale de 100…120 km/h. Va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, avertizează ANM.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre Codul portocaliu de viscol din Munții Făgăraș, cu rafale de 100–120 km/h și vizibilitate sub 50 de metri.

Tot până marți, 24 noiembrie 2026, la ora 02:00, un Cod galben de vânt puternic vizează vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea. Rafalele vor atinge 50–70 km/h.

Avertizările continuă marți, inclusiv în sudul și estul Transilvaniei

Marți, 24 noiembrie 2026, între orele 02:00 și 10:00, va fi în vigoare un Cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali și de Curbură. Va ninge slab cantitativ, iar vântul va sufla cu 60–90 km/h, viscolind ninsoarea.

În același interval, la altitudini de peste 1.700 de metri în Carpații Meridionali și de Curbură, se va menține Codul portocaliu de viscol puternic. Rafalele vor atinge 100–120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Marți, 24 noiembrie 2026, între orele 10:00 și 20:00, un Cod galben de ninsori viscolite va viza Carpații Meridionali și, local, Carpații Orientali. Va ninge slab, iar vântul va avea viteze de 60–90 km/h, viscolind ninsoarea.

În același interval, un Cod galben de intensificări ale vântului va fi valabil în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei și vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge la 50–70 km/h.

Intensificări ale vântului vor mai fi și în noaptea de marți, 24 noiembrie 2026, spre miercuri, 25 noiembrie 2026, local în Carpații Meridionali și Orientali.

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