Pe scurt: Evaluarea propusă de PSD merge dincolo de numărul locuitorilor: contează timpul până la serviciu, accesul la școală și medic, dar și taxele neîncasate sau gospodăriile racordate la utilități.

Comunele vizate de comasare ar urma să fie evaluate după șase criterii: populație și demografie, sustenabilitate economică, capacitate administrativă, conectivitate, accesibilitate și servicii publice locale.

Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru din PSD pentru reforma administrativă, le-a prezentat luni, 23 noiembrie 2026, în comisia pentru administrație publică din Parlament, potrivit Mediafax.

Propunerea social-democraților urmărește atât situația demografică și financiară a localităților, cât și distanțele pe care locuitorii trebuie să le parcurgă pentru a ajunge la primărie, la școală, la medic sau la locul de muncă.

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Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre proiectul privind comasarea voluntară a comunelor, lansat în consultare publică de Ministerul Dezvoltării. Documentul prevede organizarea unui referendum local.

Programul de guvernare pune în prim-plan unitățile administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori, iar în județul Sibiu sunt 13 comune aflate sub acest prag. Cea mai mică este Râu Sadului, cu numai 514 locuitori. Nu există însă o listă oficială a primăriilor care vor dispărea și nici criteriile unei eventuale comasări prin lege.

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Populația, veniturile și investițiile intră în evaluarea comunelor

La capitolul populație și demografie, responsabilii PSD pentru reforma administrativă vor să ia în calcul populația după domiciliu, populația rezidentă, proiecția populației pentru 2035 și tipul unității administrativ-teritoriale. Evaluarea ar urma să includă și nașterile și decesele, populația rezidentă după 2021, precum și satele componente și satul reședință.

Pentru sustenabilitatea economică, vor fi analizate veniturile proprii, cheltuielile de personal, cheltuielile totale, cele pentru bunuri și servicii și cele de capital. Pe listă se află și cotele din impozitul pe venit, sumele de echilibrare, gradul de colectare a impozitelor pe proprietate și impozitele pe clădiri și terenuri ale persoanelor fizice. Vor conta, de asemenea, colectarea pe mai mulți ani a debitelor curente, rămășițele de încasat și arieratele.

Capacitatea administrativă va fi evaluată prin fondurile atrase prin programe precum PNRR sau Anghel Saligny, dar și prin achizițiile publice și investițiile puse în funcțiune.

În cadrul comisiei, primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a prezentat situația României, susținând că doar două comune se autosusțin din veniturile locale obținute din taxe și impozite.

Accesul la școli, medici și utilități va conta la comasare

Conectivitatea este un alt criteriu propus. Pentru comasarea a două comune alăturate vor fi analizate timpul de deplasare dintre primării, timpul până la un drum național, până la o ieșire de autostradă, până la un aeroport și până la locul de muncă.

În privința accesului la serviciile publice, social-democrații vor analiza timpul necesar pentru a ajunge la primărie, la o școală primară și gimnazială, la un liceu sau la o școală profesională, la un cabinet de medicină de familie și la o farmacie ori un punct farmaceutic.

Evaluarea va include numărul medicilor de familie la 1.000 de locuitori, copiii înscriși la grădiniță, dispensarele, numărul total al medicilor, cabinetele stomatologice, creșele și unitățile școlare.

În condițiile în care unele localități nu sunt racordate la rețelele de apă și canalizare și au un grad mai mic de dezvoltare, criteriul privind serviciile publice locale va include rețelele de apă, canalizare și gaze, mărimea rețelelor și apa distribuită. Vor mai fi luate în calcul străzile orășenești modernizate, iluminatul public, transportul în comun, colectarea separată a deșeurilor și racordarea gospodăriilor.

„Astfel, cetățenii care trăiesc în comunele vizate de comasări ar putea beneficia de servicii publice îmbunătățite, conform reformei prezentate de social-democrați”, relatează agenția.

Proiectul este încă în faza de analiză și urmează să fie concretizat în primăvara anului 2027.

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