Pe scurt: Un traseu cu porți de slalom și cel puțin două rampe îi așteaptă pe concurenții de minimum 13 ani. Premiile în bani ajung la 700 de lei pentru câștigătorii fiecărei categorii.

Slalom Paralel Special deschide sezonul competițional de iarnă la Păltiniș Arena pe 27 noiembrie 2026, pe pârtia D a complexului de schi și agrement.

Concursul este dedicat schiorilor experimentați și sportivilor de performanță, care se vor confrunta în dueluri eliminatorii, potrivit Păltiniș Arena.

Traseul va avea aproximativ 200 de metri și va fi amenajat cu zăpadă conservată din sezonul trecut prin sistemul de snow-farming. Va fi marcat cu porți de slalom și va include cel puțin două rampe, care vor crește dificultatea coborârilor.

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Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre concursul de schi și snowboard pe iarbă organizat la Păltiniș Arena, SKI gone WILD, anunțat pentru 7 noiembrie, cu participare gratuită.

Concurenții vor trece de la calificări cronometrate la dueluri eliminatorii

Competiția începe cu recunoașterea individuală a traseului, în derapaj controlat, urmată de o manșă de antrenamente cronometrată. În calificări, sportivii vor coborî câte doi simultan, fiecare pe propriul traseu. Timpii obținuți vor stabili componența grupelor pentru fazele eliminatorii.

În finale, concurenții se vor confrunta în perechi, iar câștigătorul fiecărui duel va avansa în runda următoare. Concursul se va încheia cu Finala Mică și Finala Mare, care vor stabili podiumul fiecărei categorii.

„Participarea este deschisă sportivilor cu vârsta minimă de 13 ani împliniți”, a transmis Păltiniș Arena. Atât la masculin, cât și la feminin, sunt prevăzute trei categorii de concurs: 13–14 ani, 15–16 ani și 17 ani și peste.

Programul începe la ora 08:00, iar finalele sunt prevăzute de la 13:00

Confirmarea înscrierilor online și preluarea numerelor de concurs încep la ora 08:00. Ședința tehnică este programată la 09:30, iar recunoașterea traseului la 09:45. Antrenamentele încep la 10:15, calificările individuale la 11:00, iar manșele finale pe grupe la 13:00.

Organizatorii pot modifica programul în funcție de numărul participanților și de condițiile meteorologice.

Primii trei clasați din fiecare categorie vor primi premii în bani și echipament sportiv oferit de H2O. Premiile în bani sunt de 700 de lei pentru locul I, 500 de lei pentru locul al II-lea și 300 de lei pentru locul al III-lea.

Slalom Paralel Special este un proiect cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu.

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