Situație tot mai dificilă pentru cei care vor să obțină permisul de conducere la Sibiu. Candidații care promovează examenul teoretic sunt nevoiți să aștepte aproape trei luni pentru a susține proba practică. Programările au ajuns deja în februarie 2027, iar întârzierile îi afectează atât pe tinerii care vor să obțină primul permis, cât și pe cei care au nevoie de acesta pentru a se angaja. În timp ce unii caută locuri de examinare în alte județe, viitorii șoferi de TIR riscă să rămână luni întregi fără venituri. Prefectura Sibiu a anunțat măsuri pentru reducerea aglomerației de la ghișee, însă pentru categoriile profesionale examinările practice vor fi suspendate în perioada sărbătorilor de iarnă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Criză la Permise în Sibiu. Candidații așteaptă aproape 3 luni pentru traseu: „Eu ce fac până atunci? Stau fără serviciu și fără salariu?” — VIDEO

Raul, un tânăr de 18 ani din Cisnădie, a învățat, s-a pregătit și a promovat examenul teoretic pentru permisul de conducere. Credea că mai are doar un pas până când va putea conduce, însă vestea primită în momentul programării la traseu i-a dat planurile peste cap. Primul loc disponibil la Sibiu era abia pe 11 februarie 2027. Cum nu a vrut să aștepte aproape trei luni, tânărul a găsit o programare mai rapidă în județul Alba.

„Am învățat și m-am pregătit pentru examenul teoretic pentru permisul de conducere. L-am luat, iar când am vrut să mă programez la proba practică, am aflat că primul loc disponibil în Sibiu este pe 11 februarie. Nu mi se pare normal să aștept aproape trei luni ca să dau traseul, mai ales că mă simt deja pregătit. Așa că am ales să merg în alt oraș, unde m-am programat mai devreme”, a declarat Raul, în vârstă de 18 ani, din Cisnădie.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Cazul său nu este unul izolat. Potrivit informațiilor privind locurile disponibile la Sibiu, programările pentru categoria B au ajuns la 10 februarie 2027, iar pentru categoria CE, la 22 februarie 2027. Candidații care au finalizat pregătirea sunt astfel nevoiți să aștepte luni întregi pentru a susține examenul în trafic.

Viitorii șoferi de TIR riscă să stea trei luni fără serviciu: „Eu ce fac până atunci?”

Dacă pentru tinerii care vor să obțină categoria B așteptarea înseamnă frustrare și cheltuieli suplimentare, pentru cei care au nevoie de permis ca să se angajeze consecințele pot fi mult mai grave.

Marcel, din Gura Râului, a terminat școala de șoferi și a promovat examenul teoretic pentru categoria CE. Speranța lui era să înceapă cât mai repede să lucreze ca șofer de TIR. Numai că a fost programat pentru proba practică abia pe 22 februarie 2027. Până atunci, planurile sale de angajare sunt blocate.

„Am terminat școala de șoferi, am promovat examenul teoretic și speram să mă pot angaja cât mai repede ca șofer de TIR. Numai că am fost programat la traseu abia pe 22 februarie. Eu ce fac până atunci? Stau aproape trei luni fără serviciu și fără salariu? Am investit bani și timp în școala de șoferi tocmai pentru a putea munci. Nu mi se pare normal să aștept atât de mult pentru a susține un examen de care depinde viitorul meu loc de muncă”, a declarat Marcel, din Gura Râului.

Problema este cu atât mai apăsătoare pentru cei care nu au în prezent un loc de muncă și au investit bani în pregătirea pentru o nouă profesie. Fără permisul corespunzător și calificările necesare, nu pot începe activitatea de șofer profesionist. Întârzierile pot afecta și persoanele care vor să lucreze ca șoferi de autobuz, pentru care este necesară categoria D.

Pentru acești oameni, fiecare lună de așteptare poate însemna o lună fără salariu și riscul de a pierde o ofertă de angajare.

Instructorii auto: „Elevii încep să capete teamă. Nu mai fac ore de conducere”

Perioadele lungi dintre examenul teoretic și cel practic îi nemulțumesc și pe instructorii auto din Sibiu. Aceștia spun că elevii care termină pregătirea ajung să stea săptămâni întregi fără să mai conducă, iar până la data examenului pierd din deprinderile dobândite la volan.

Pentru a se prezenta pregătiți la traseu, mulți candidați sunt nevoiți să cumpere ședințe suplimentare de conducere. Acestea presupun cheltuieli în plus și modificarea programului școlilor de șoferi, doar ca nu toti isi permit.

„Elevii încep să capete un pic de teamă în această perioadă. Nu mai fac ore de conducere, iar toate așteptările astea duc și la costuri suplimentare. Automat, pentru elev, dar și pentru școală. Pentru noi este un inconvenient atunci când elevul trebuie să își ia ore suplimentare, pentru că le introducem în programul în care avem deja cursanți care efectuează orele obligatorii de pregătire”, a explicat Horațiu Baltador, proprietarul unei școli de șoferi din Sibiu.

Acesta confirmă că programările au ajuns deja în luna februarie.

„Făceam programări pentru februarie, deci undeva la aproape trei luni de zile”, a precizat Horațiu Baltador.

Candidații riscă să rămână cu dosarele expirate

O altă problemă semnalată de instructori este perioada de valabilitate a școlarizării. Candidații au la dispoziție un an de la absolvirea cursurilor pentru a promova examenul auto. În cazul în care sunt respinși la proba practică, trebuie să se reprogrameze, iar locurile disponibile pot fi tot la câteva luni distanță.

Deși legislația permite susținerea unei noi probe practice după cel puțin 15 zile, întârzierile actuale reduc considerabil numărul încercărilor posibile. Cei care nu reușesc să promoveze la timp riscă să fie nevoiți să urmeze din nou școala de șoferi.

„Din păcate, situația este dificilă, deoarece elevii au ajuns să fie programați undeva la trei luni, ceea ce pentru un elev, mai ales unul care face categoria B, este destul de mult. Așteptarea până la data examenului implică și costuri suplimentare, deoarece trebuie să își ia ședințe de conducere ca să poată face față examenului auto. Ne încurcă și pe noi ca program, iar viitorii elevi cred că au o oarecare reticență în a mai face școala de șoferi, atâta timp cât, într-un an de zile, poate vor putea să dea traseul de maximum trei ori. Noi ne dorim ca toți elevii să ia din prima, dar sunt și excepții”, a explicat Horațiu Baltador.

Instructorul consideră că una dintre soluții ar fi modificarea legislației și reorganizarea pregătirii practice, astfel încât orele de conducere să fie efectuate mai aproape de data examenului.

Prefectura Sibiu prelungește programul la ghișee, dar suspendă temporar examinările pentru șoferii profesioniști

Într-un răspuns transmis la solicitarea Ora de Sibiu, Instituția Prefectului – Județul Sibiu a explicat ce măsuri au fost luate pentru gestionarea deficitului de personal și reducerea timpilor de așteptare la Serviciul Permise și Înmatriculări.

În încercarea de a reduce aglomerația de la Serviciul Permise și Înmatriculări, prefectul Sibiului, Gheorghe-Florian Giubega, a anunțat prelungirea programului de lucru cu publicul în perioada 7–18 decembrie 2026. Măsura vizează însă operațiunile de înmatriculare, transcriere, radiere și eliberare a duplicatelor certificatelor de înmatriculare, nu examinările auto.

Ghișeele vor funcționa de luni până joi, între orele 08:30 și 20:00, iar vinerea, între 08:30 și 16:00. Prefectul a precizat că instituția beneficiază și de sprijinul a doi angajați delegați din județul Alba, pe fondul deficitului de personal.

„Cetățeanul nu trebuie să suporte consecințele dificultăților organizatorice sau ale deficitului de personal din instituțiile publice. Dimpotrivă, responsabilitatea noastră este să identificăm soluții, să eficientizăm activitatea și să ne asigurăm că serviciile publice răspund așteptărilor comunității”, a declarat Gheorghe-Florian Giubega, prefectul Sibiului.

Florin Giubega, la Prefectura Sibiu (imagine de arhivă). Foto: Ora de Sibiu

În schimb, între 21 decembrie 2026 și 5 ianuarie 2027, examinările practice pentru categoriile C1, C, C1E, CE, D1 și D vor fi suspendate, din motive organizatorice. Candidații pentru categoriile B și BE vor putea susține traseul în continuare, în zilele lucrătoare.

Modificări apar și la punctul de lucru din Mediaș, unde activitatea de înmatriculare, transcriere, radiere, eliberare a duplicatelor și a autorizațiilor provizorii va fi suspendată pe 24 și 31 decembrie. În aceste zile, cetățenii se vor putea adresa sediului din Sibiu, în baza programărilor efectuate pe platforma DGPCI.

De asemenea, pe 30 și 31 decembrie nu vor fi acceptate plăți în numerar la ghișee, tarifele putând fi achitate online, prin Ghișeul.ro.

Criza examinatorilor, complicată de ancheta de corupție

Problemele privind programările la proba practică nu sunt noi. În luna octombrie, Prefectura Sibiu anunța că doar patru examinatori gestionau aproximativ 1.000 de examinări lunar, motiv pentru care autoritățile au solicitat sprijin din județul Alba.

Situația s-a complicat la începutul lunii noiembrie, când mai mulți polițiști din cadrul Serviciului Permise Sibiu au fost vizați de o anchetă de corupție. Cinci polițiști au fost plasați sub control judiciar, patru dintre aceștia fiind examinatori la proba practică.

Deși Prefectura anunță acum un program extins pentru anumite servicii administrative, comunicatul nu prezintă o soluție concretă pentru reducerea celor aproape trei luni de așteptare la traseu și nici un termen până la care situația ar putea reveni la normal.

Comentarii