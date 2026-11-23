Pe scurt: Dosarul privește o presupusă înșelăciune de aproximativ 1,1 milioane de euro, pornită de la o garanție plătită pentru o finanțare care nu ar mai fi fost acordată.

Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel București a respins luni, 23 noiembrie 2026, contestația procurorilor DIICOT. Hotărârea este definitivă, potrivit Mediafax.

Procurorii contestaseră hotărârea Tribunalului București din 9 noiembrie 2026, prin care fusese admisă solicitarea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT.(…)Definitivă”, se arată în minuta Curții de Apel București. Instanța amânase pronunțarea de vineri, 20 noiembrie 2026, până luni, 23 noiembrie 2026.

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Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase.

Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți. Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian.

Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.

Călin Georgescu se afla în arest preventiv din 29 septembrie 2026.

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