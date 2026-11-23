Cartea electronică de identitate va putea fi folosită, de la 1 decembrie, în locul cardului de sănătate, pentru accesarea serviciilor medicale. Informația a fost anunțată de președinta interimară a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Larisa Mezinu-Bălan, la TVR Info, potrivit Adevărul. Pe site-ul CNAS nu apare un comunicat de presă pe această temă, iar un ordin sau o hotărâre de guvern care să fixeze explicit data de 1 decembrie nu a putut fi identificat.

Pacienții care aleg să folosească noua carte electronică de identitate pentru semnarea electronică a serviciilor medicale nu vor mai putea utiliza, în paralel, cardul de sănătate, care ar urma să fie dezactivat pentru acest scop. Pentru persoanele care nu fac această trecere, cardul de sănătate rămâne valabil.

În noiembrie, CNAS anunțase că cele două documente pot fi folosite în paralel și că lipsa semnării cu cardul nu este, până la finalul lunii, un motiv de respingere la validare. Am scris atunci că serviciile medicale nu sunt respinse la decontare doar pentru că nu au fost semnate cu cardul.

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Documentele medicale, electronice din 2027

O altă etapă a digitalizării este anunțată pentru 1 ianuarie 2027, când va începe trecerea biletelor de trimitere, a scrisorilor medicale și a rețetelor în format electronic. „De la 1 ianuarie până în vara lui 2027 va fi o perioadă tranzitorie, tocmai pentru ca atât pacienții, cât și furnizorii să se obișnuiască cu noul sistem”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan la TVR Info, citată de Adevărul.

Șefa interimară a CNAS a explicat că biletul de trimitere electronic va fi blocat la furnizorul unde pacientul se programează. După efectuarea investigației, documentul va fi marcat ca utilizat, iar serviciul va fi raportat către CNAS. Am scris pe 17 noiembrie că biletele de trimitere se mută online din 2027, iar medicii le vor putea găsi după CNP.

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