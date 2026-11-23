Spitalul Municipal Mediaș primește un ecograf pentru urologie de 830.500 de lei, plătit integral dintr-o sponsorizare. Aparatul apare în lista de investiții a spitalului, inclusă în proiectul de rectificare a bugetului Mediașului pe care consilierii locali îl votează joi, 26 noiembrie, de la ora 14:00.

Ecograful este aparatul cu ultrasunete cu care medicii văd organele, fără radiații. Cel nou va fi folosit la secția de urologie, care tratează bolile rinichilor și ale căilor urinare.

Ce aparatură mai cumpără spitalul

După rectificare, lista de aparatură a spitalului ajunge la 2,57 milioane de lei. Pe ea se află, printre altele:

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o linie de videoendoscopie intervențională, de 639.000 de lei, adică aparatura cu care medicii văd și tratează în interiorul tubului digestiv, printr-o cameră;

două lămpi pentru sala de operație, de 202.000 de lei;

o lampă de fototerapie pentru nou-născuți, de 174.000 de lei, folosită la tratarea icterului la bebeluși;

un endoscop, de 108.000 de lei, și un electrocauter chirurgical, de 92.500 de lei;

două mașini profesionale de spălat rufe, de 169.000 de lei;

un monitor de funcții vitale, un video-laringoscop, un spirometru și două aparate EKG.

Din cele 2,57 milioane de lei, 1,47 milioane vin din sponsorizări, un milion din banii rămași spitalului de anul trecut și 100.000 de lei din bugetul local.

Corp al Spitalului Municipal Mediaș. Foto: Google Street View

Bani și pentru siguranța clădirilor

Separat, spitalul are prevăzuți 200.000 de lei pentru verificări tehnice. Ele sunt necesare ca spitalul să obțină autorizația de securitate la incendiu. Alți 100.000 de lei merg la un audit de securitate cibernetică, cerut de directiva europeană NIS2.

Spitalul din Mediaș și-a mai înnoit aparatura în acest an. În septembrie, laboratorul a primit un sistem nou care analizează rezistența bacteriilor la antibiotice. Spitalul e inclus și în proiectul de panouri solare al orașului.

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