Consilierii locali ai Municipiului Sibiu urmează să aprobe acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 de lei din bugetul local către Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu. Fondurile sunt destinate organizării evenimentului și activităților culturale și religioase prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.
Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Astrid Cora Fodor, a fost elaborat în urma unei solicitări oficiale depuse de Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu la finalul lunii octombrie. În raportul de specialitate, reprezentanții municipalității subliniază importanța evenimentului pentru Biserica Ortodoxă Română și comunitatea locală, încadrându-l ca un moment cu profundă încărcătură spirituală, religioasă și culturală.
Primăria finanțează evenimentul religios
Odată cu aprobarea finanțării în valoare de 50.000 de lei, Consiliul Local va aviza și protocolul de finanțare care urmează să fie semnat între Municipiul Sibiu și Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, reprezentată prin Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza.
Potrivit documentului, suma de 50.000 de lei va putea fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfășurării evenimentului cultural-religios și a activităților conexe. După încheierea manifestărilor, Arhiepiscopia va avea obligația de a depune la Primărie documentele justificative în termen de cel mult 30 de zile. Totodată, protocolul este valabil până la data de 31 decembrie 2026, termen până la care eventualele sume rămase neutilizate trebuie restituite la bugetul local.
Documentația proiectului a primit avizele de specialitate în data de 23 noiembrie 2026 și urmează să fie supusă votului consilierilor locali în ședința ordinară din 26 noiembrie.
Proclamarea locală a canonizării Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, este programată la Sibiu pe 30 noiembrie. Ceremonia solemnă va face parte din programul „Zilelor Șaguniene”, o serie de evenimente liturgice și culturale organizate de Arhiepiscopia Sibiului.
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