Pe scurt: Construcția va începe în prima jumătate a anului 2027, la aproximativ 50 de kilometri de Porto. Fabrica face parte din extinderea rețelei LEGO, care include proiecte în SUA, Mexic, Ungaria și China.

LEGO intenționează să investească 1,1 miliarde de dolari într-o nouă fabrică în Portugalia, a opta la nivel mondial și a patra în Europa.

Cel mai mare producător de jucării din lume din punctul de vedere al veniturilor a făcut anunțul luni, 23 noiembrie 2026, potrivit Mediafax.

„Vom investi într-o nouă fabrică în Estarreja, Portugalia, investiție care va depăși un miliard de euro”, a declarat pentru AFP Carsten Rasmussen, directorul de operațiuni al companiei daneze.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Lucrările de construcție vor începe în prima jumătate a anului 2027. Estarreja este un oraș de coastă din centrul Portugaliei, situat la aproximativ 50 de kilometri la sud de Porto. Primele piese LEGO ar urma să fie produse în noua unitate în 2030.

„Este o investiție care susține ambițiile noastre de creștere pe termen lung… pentru a deservi piața europeană”, a declarat Carsten Rasmussen.

Fabrica din Portugalia va completa rețeaua europeană LEGO

Compania daneză are deja fabrici în Danemarca, Ungaria și Republica Cehă. Noua unitate din Portugalia va fi astfel a patra din rețeaua europeană de producție.

Aceasta „ne consolidează rețeaua în Europa, oferindu-ne mai multă flexibilitate, mai multă reziliență, putere în ambițiile noastre de sustenabilitate și așa mai departe”, a declarat Rasmussen.

Directorul de operațiuni a explicat și alegerea țării pentru această investiție. „Portugalia este o țară cu o industrie manufacturieră în creștere”, a spus el, subliniind că „economia este în creștere, iar forța de muncă calificată este cu adevărat foarte bună”.

LEGO își extinde producția și în afara Europei

LEGO a deschis o fabrică în Vietnam în 2025, iar în Statele Unite intenționează să deschidă o nouă fabrică și un centru regional de distribuție în 2027. Compania a anunțat și planuri de extindere cu 35% a fabricii din Mexic, în timp ce unitățile din Ungaria și China sunt în curs de extindere.

Producătorul de jucării, cu sediul în Billund, în vestul Danemarcei, a înregistrat în 2026 cele mai bune rezultate financiare din istoria sa pentru primul semestru.

Prezentă în 54 de țări, compania are aproximativ 34.000 de angajați la nivel mondial. Noua fabrică din Portugalia este de așteptat să creeze peste 1.000 de locuri de muncă în regiune.

Comentarii