Gigi Becali, patronul FCSB, a provocat un scandal luni, 23 noiembrie, în fața bisericii sale din Voluntari. Omul de afaceri a jignit și îmbrâncit un reporter al Antena 1, după ce jurnalistul i-a adresat o întrebare despre Laurențiu Reghecampf. Incidentul a fost filmat, iar imaginile arată cum Becali îl împinge pe reporter și îi cere în repetate rânduri să plece de pe proprietate.

Potrivit Gazetei Sporturilor, incidentul s-a produs la o zi după ce Gigi Becali a avut un alt conflict cu un jurnalist, în timpul unei intervenții telefonice la Digi Sport.

Patronul FCSB discuta cu reprezentanții presei despre deciziile pe care intenționează să le ia la echipă. Acesta a anunțat că nu va mai permite nimănui să se implice în conducerea clubului.

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„Eu am stat și am analizat. Până pun eu mâinile în coșciug, nu mai comandă nimeni la club. Poate să vorbească și Vasile, și toți, voi jurnaliștii ăștia care vorbiți. Nu mai există! Doar eu iau hotărâri de acum! Eu fac tot de acum încolo. De acum, nimic nu mai mișcă!”, a declarat Becali.

Întrebarea care l-a înfuriat pe Gigi Becali

Tensiunile au început în momentul în care un reporter al Antena 1 l-a întrebat dacă nu se teme că îl va supăra și pe Laurențiu Reghecampf.

În loc să răspundă la întrebare, finanțatorul FCSB a vrut să afle televiziunea pentru care lucrează jurnalistul, după care a început să îl certe.

„Bine, mă, tu de la ce televiziune ești? Antena. A, dacă ești de la Antena, lasă-mă în pace. Bine, mă, cârcoteală. Nu pui tu întrebări, ați venit să vă spun eu un punct de vedere. Nu-mi pui tu întrebări”, i-a reproșat Becali.

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Omul de afaceri a continuat să acuze postul de televiziune că prezintă informații false și i-a transmis reporterului că nu îl mai primește pe proprietatea sa.

Discuția a degenerat rapid, iar Becali a început să îl împingă pe jurnalist, cerându-i să plece.

„Gata, bă, lasă-mă în pace! Nu vreau, ia ăsta de aici și pleacă! N-ai voie să stai aici! E proprietate privată! Pleacă de aici!”, a strigat patronul FCSB.

„De ce mă bruscați?”. Becali: „Te bruschez că ești un vagabond obraznic!”

În timp ce era împins, reporterul Antena 1 l-a întrebat pe Gigi Becali de ce îl bruschează.

Răspunsul omului de afaceri a venit însoțit de noi jigniri.

„Te bruschez că ești un vagabond obraznic! Plecați cu Antena voastră vagaboandă!”, i-a spus Becali jurnalistului.

Finanțatorul FCSB a continuat să susțină că reporterii ar trebui doar să îi preia punctul de vedere, fără să îi adreseze întrebări pe care le consideră provocatoare.

Imaginile video publicate odată cu relatarea surprind confruntarea dintre patronul FCSB și reporterul Antena 1.

Becali: „M-am spovedit dimineață. Acum trebuie să mă duc iarăși”

La aproximativ zece minute după incident, Gigi Becali a revenit asupra conflictului avut cu moderatorul Vali Moraru, de la Digi Sport, în seara precedentă.

Duminică, după meciul FC Argeș – FCSB, încheiat 0-0, Becali a avut o intervenție telefonică tensionată, iar moderatorul a întrerupt convorbirea din cauza jignirilor.

Luni, omul de afaceri a declarat că se spovedise deja pentru acel episod.

„M-am spovedit dimineață, că l-am paradit pe Moraru de la Digi”, a spus Becali, care a adăugat că va trebui să se spovedească din nou după conflictul cu reporterul Antena 1.

Și-a cerut scuze, dar a continuat să îl jignească pe reporter

La finalul întâlnirii cu presa, Gigi Becali și-a cerut scuze pentru comportamentul său, însă a continuat să îl acuze pe jurnalist că ar fi fost agresiv.

„Să mă iertați că s-a întâmplat așa. Nici eu nu vreau! Și eu vreau, ca voi, să vorbim frumos”, a declarat patronul FCSB.

Scuzele au fost urmate de o nouă insultă la adresa reporterului, Becali afirmând că trebuie să meargă din nou la spovedanie din cauza acestuia.

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