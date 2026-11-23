Pe scurt: Pompierii folosesc camere cu termoviziune și o dronă pentru a identifica focarele ascunse. Aproximativ 2.000 de metri pătrați au fost afectați, iar 150 de persoane au fost evacuate fără să se înregistreze victime.

Incendiul de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov a fost încă stins, luni, 23 noiembrie 2026, dimineața, la mai bine de 11 ore de când a izbucnit, potrivit Mediafax. Focul e localizat, însă pompierii continuă să lucreze pentru identificarea și lichidarea tuturor focarelor.

Flăcările au izbucnit la mansarda hotelului duminică, 22 noiembrie 2026, seara. Potrivit autorităților, acoperișul realizat din două straturi de tablă îngreunează descoperirea focarelor și operațiunile de stingere.

Ora de Sibiu a relatat duminică, 22 noiembrie 2026, despre izbucnirea incendiului și evacuarea turiștilor din Hotelul Alpin.

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Pompierii îndepărtează învelitoarea pentru a ajunge la focare

ISU Brașov califică intervenția echipajelor drept „deosebit de dificilă”. Configurația construcției și accesul dificil complică munca pompierilor, care trebuie să intervină atât la acoperiș, cât și pe fațade.

„Este necesară îndepărtarea învelitorii și intervenția atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii, unde configurația construcției și dificultatea accesului îngreunează semnificativ operațiunile de stingere”, a transmis ISU Brașov.

Pentru evaluarea situației și monitorizarea focarelor, echipajele folosesc camere cu termoviziune și o dronă aeriană. Acestea sunt utilizate pentru a sprijini identificarea zonelor în care focul continuă să ardă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a precizat că pompierii care intervin la hotel sunt schimbați periodic, pentru menținerea condițiilor de siguranță pe durata misiunii.

Incendiul a afectat aproximativ 2.000 de metri pătrați

Potrivit informațiilor transmise de ISU Brașov, incendiul a afectat acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje ale clădirii folosite în scopuri turistice. Suprafața totală afectată este de aproximativ 2.000 de metri pătrați.

În noaptea de duminică spre luni, 22 spre 23 noiembrie 2026, din Hotelul Alpin au fost evacuate 150 de persoane care erau cazate acolo. Autoritățile au precizat că nu s-au înregistrat victime.

Ce se știe despre începutul incendiului

Pompierii au fost alertați duminică în jurul orei 19:30. Potrivit Radio Brașov FM, la intervenție au fost trimise inițial patru autospeciale cu apă și spumă, o autocisternă, două autoscări, trei echipaje SMURD și două ambulanțe. Seara au venit în sprijin pompieri de la ISU Covasna, ISU Prahova și ISU Argeș, plus echipaje SVSU Râșnov. Potrivit BizBrasov, în teren erau 11 autospeciale de stingere și patru autoscări.

Conducerea hotelului a transmis seara, într-o postare pe Facebook, că nu există victime, că oaspeții și angajații sunt în siguranță, iar cauza va fi stabilită de specialiști. Potrivit Euronews România, hotelul a precizat că focul a pornit de pe terasa unui apartament de la un etaj superior. Cauza exactă nu a fost stabilită oficial.

Pompierii intervin cu autoscara la mansarda Hotelului Alpin. Foto: ISU Brașov

Clipul transmis de ISU Brașov din timpul intervenției de duminică seara poate fi vizionat aici.

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