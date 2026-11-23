Pe scurt: Incidentul din Marpod s-a petrecut în jurul orei 21:20, iar polițiștii au dispus reținerea suspectului în ziua următoare. Dosarul este cercetat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita.

Un bărbat de 50 de ani, domiciliat în Marpod, a fost reținut sâmbătă, 21 noiembrie 2026, după ce ar fi rănit un alt localnic cu un obiect tăietor-înțepător. Acesta este cercetat pentru violență în familie, potrivit IPJ Sibiu.

Din investigațiile polițiștilor a rezultat că incidentul s-ar fi petrecut vineri, 20 noiembrie 2026, în jurul orei 21:20, în localitatea Marpod, pe fondul unui conflict spontan.

Bărbatul de 50 de ani ar fi exercitat acte de violență cu un obiect tăietor-înțepător asupra unui localnic în vârstă de 38 de ani, provocându-i leziuni corporale.

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„La data de 21 noiembrie a.c., în baza materialului probator administrat în cauză, polițiștii au dispus față de bărbatul în vârstă de 50 de ani măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.”, a transmis IPJ Sibiu. Măsura a fost luată de polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbatul a folosit în agresiune un cuțit. În urma atacului, victima prezenta o plagă înjunghiată la nivelul toracelui și o plagă tăiată la nivelul antebrațului.

„În data de 20 noiembrie, în jurul orei 21:30, un echipaj de tip B al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu s-a deplasat în localitatea Marpod pentru o persoană agresată. Un bărbat de 39 de ani a fost asistat medical și transportat la UPU Sibiu, el prezentând o plagă înjunghiată la nivelul toracelui și o plagă tăiată la nivelul antebrațului. Bărbatul a fost transportat la spital în stare stabilă, echilibrat hemodinamic și respirator.” a transmis SAJ Sibiu

Cercetările sunt continuate de Secția nr. 3 Poliție Rurală Agnita, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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