Pe scurt: Clădirea din 1899 a trecut prin consolidări și restaurări ale ornamentelor, iar laboratoarele au primit echipamente de aproape 700.000 de lei prin PNRR, de la ochelari VR la un robot cu braț multifuncțional.

Amenajarea spațiilor pentru două laboratoare Smart Lab și reabilitarea fațadelor clădirii principale și ale sălii de sport de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” au fost finalizate, a anunțat Primăria Sibiu. Cele două proiecte au fost finanțate din bugetul local cu 4,93 milioane de lei.

Intervențiile au inclus consolidări ale clădirii istorice, care datează din 1899, restaurarea elementelor decorative și lucrări pentru siguranța la incendiu. Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a precizat că acestea se adaugă investițiilor finalizate în 2026 în clădirile unităților de învățământ, constând în construcții noi și eficientizarea energetică a unor imobile existente.

„Aceste intervenții au fost complexe, ținând cont că vorbim de o clădire istorică datând din 1899. Au fost necesare restaurarea și refacerea elementelor decorative, realizarea zugrăvelilor cu respectarea aspectului istoric și consolidări masive la structura întregii clădiri. De asemenea, am efectuat și lucrări pentru creșterea siguranței la incendiu.”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre stadiul lucrărilor la fațade și la spațiile pentru Smart Lab. La acel moment, reabilitarea fațadelor ajunsese la 85%, iar spațiile pentru laboratoare erau aproape finalizate.

Amenajarea laboratoarelor a inclus consolidări și instalații de siguranță la incendiu

Investiția în spațiile pentru laboratoare s-a ridicat la 3 milioane de lei. Au fost reamenajate două săli de clasă și au fost create un grup sanitar și o încăpere tehnică, prin recompartimentarea spațiului de la etajul al II-lea al corpului de clădire în care funcționează laboratoarele.

Lucrările au inclus consolidări ample la șarpantă și la pereții structurali ai subsolului, parterului, etajului I și etajului al II-lea, precum și reparațiile necesare. Au fost realizate și consolidări seismice la parter și la etajul I.

Au fost înlocuite țiglele de pe acoperiș, tâmplăria exterioară și interioară de la etajul al II-lea și, parțial, tâmplăria interioară de la parter și etajul I. Constructorii au montat jgheaburi și burlane noi pentru evacuarea apei pluviale și au refăcut tencuielile și zugrăvelile interioare și exterioare.

Proiectul a cuprins realizarea instalațiilor sanitare și electrice, montarea centralei termice și lucrări pentru creșterea siguranței la incendiu în întreg corpul de clădire. A fost montată o instalație de detecție și stingere a incendiilor, care a inclus și hidranții exteriori.

Băncile și scaunele din laboratoare au fost cumpărate prin proiectul Primăriei Sibiu de dotare a unităților școlare, finanțat prin PNRR. Separat, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” a obținut echipamentele tehnice printr-o finanțare PNRR derulată prin Ministerul Educației, în valoare de aproape 700.000 de lei.

Dotările includ o platformă de e-learning și conținut educațional, computere, ochelari VR, imprimantă 3D, scanner 3D, kit-uri robotice programabile, un robot cu braț multifuncțional, tablă interactivă și căști audio pentru laboratoare lingvistice.

Fațadele au fost restaurate cu finisaje care respectă aspectul istoric

Reabilitarea fațadelor corpului principal, orientate spre strada Gheorghe Lazăr și strada General Magheru, precum și a fațadei sălii de sport a reprezentat o investiție de 1,9 milioane de lei.

Au fost reparate și refăcute tencuielile exterioare, inclusiv cele ale soclului, și au fost aplicate finisaje. Culorile și detaliile decorative folosite la noile zugrăveli respectă aspectul istoric al clădirii din perioada inaugurării.

Brâiele, ancadramentele și ornamentele fațadelor au fost refăcute. Ornamentele din partea superioară a clădirii au fost restaurate cu intervenția unui specialist restaurator în piatră, prin curățarea și completarea elementelor deteriorate sau lipsă.

În nișele decorative de pe fațada principală au fost amplasate elemente sculpturale din piatră sau din materiale cu aspect similar pietrei. Acestea au ca tematică personalitățile care au studiat la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” sau reprezentarea elevului.

Lucrările au mai inclus înlocuirea tâmplăriilor din părțile superioare ale clădirii și repararea celor de pe fațadele interioare care prezentau degradări și uzură. Au fost înlocuite țiglele ceramice de la marginea acoperișului, reparate elementele din lemn și montate sisteme de protecție împotriva căderii zăpezii.

Noile jgheaburi și burlane pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale au fost racordate la sistemul de canalizare existent.

Galerie Foto

Comentarii