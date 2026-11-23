Pe scurt: Festivalul aduce la Teatrul Gong, timp de nouă zile, iluzionism, clovnerie, comedie și spectacole cu baloane de săpun. Programul și prețurile sunt cele anunțate pe platforma oficială de bilete a teatrului.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă, în perioada 5–13 decembrie, o nouă ediție a festivalului Sibiu Magic Show, cu artiști din Grecia, Italia, România și Ungaria.

Potrivit unui comunicat al Teatrului Gong, evenimentul dedicat întregii familii transformă începutul lunii decembrie într-o sărbătoare a imaginației și a spectacolului. Programul anunțat reunește numere de iluzionism și prestidigitație, comedie, clovnerie și baloane de săpun. Timp de nouă zile, publicul este invitat să descopere o lume în care imposibilul devine posibil, iar surprizele, umorul și interacțiunea directă dintre artiști și spectatori transformă fiecare întâlnire într-o experiență de neuitat.

Ora de Sibiu a scris, pe 18 noiembrie, că Teatrul GONG anunță spectacole cu iluzionism, clovnerie și baloane de săpun în cadrul Sibiu Magic Show. Comunicatul transmis luni detaliază programul ediției și numele artiștilor invitați.

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Programul Sibiu Magic Show, 5–13 decembrie 2026

Comunicatul vorbește despre 14 evenimente. Datele, orele, duratele, recomandările de vârstă și prețurile de mai jos sunt cele anunțate pe platforma oficială de bilete a teatrului.

sâmbătă, 5 decembrie, orele 11:00 și 17:00

Spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 4 ani – Teatrul Gong, Sala Etaj / Katastrofa Show, cu Andrea Fedi (Italia) – durata: 1 oră. Prețul biletului este de 24 de lei, tarif unic nereturnabil.

Spectacolul îmbină comedia, rock and roll-ul, magia, clovneria și baloanele uriașe de săpun. Publicul este invitat să participe activ la ceea ce se întâmplă pe scenă.

Andrea Fedi în Katastrofa Show. Foto: Teatrul Gong

sâmbătă, 5 decembrie, ora 18:00, și duminică, 6 decembrie, ora 11:00

Spectacol recomandat pentru toate vârstele – Teatrul Gong, Sala Parter / Marton Crystal – Spectacolul baloanelor de săpun și Visul (Bubble Show & The Dream), cu Marton Crystal (Ungaria) – durata: 50 de minute. Dialogurile sunt în limba engleză, cu traducere în limba română. Prețul biletului este de 24 de lei, tarif unic nereturnabil.

Artistul aduce un spectacol muzical acompaniat de baloane de săpun, cu momente de interacțiune cu publicul. În anunțul oficial sunt menționate un număr cu foc, un moment de citire a gândurilor și posibilitatea de a păși într-un balon uriaș de săpun. Ultima parte, „Visul”, este prezentată ca o poveste fără cuvinte, la granița dintre vis și realitate.

Marton Crystal, în Spectacolul baloanelor de săpun și Visul. Foto: Teatrul Gong

duminică, 6 decembrie, ora 15:00

Spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 6 ani – Teatrul Gong, Sala Etaj / Magician VS. Magician, cu Eduard și Bianca Malița (România) – durata: 50 de minute. Prețul biletului este de 24 de lei, tarif unic nereturnabil.

Cei doi artiști se iau la întrecere, în numere de magie interactive, pentru a arăta care dintre ei este mai priceput. Spectacolul este anunțat ca o întâlnire de familie, în care contează participarea și distracția, nu doar victoria.

Eduard și Bianca Malița. Foto: Teatrul Gong

luni, 7 decembrie, ora 19:00, și marți, 8 decembrie, ora 10:00

Spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 4 ani – Teatrul Gong, Sala Parter / O lume plină de magie, cu magicianul Robert Tudor (România). Durata anunțată este de 75 de minute pe 7 decembrie și de o oră pe 8 decembrie. Prețul biletului este de 24 de lei, tarif unic nereturnabil.

Robert Tudor revine la Sibiu cu un show de magie dedicat întregii familii, cu trucuri, umor și interacțiune directă: copiii sunt invitați pe scenă. Anunțul oficial vorbește și despre mesaje gândite pentru a stimula imaginația celor mici.

Magicianul Robert Tudor, în spectacolul O lume plină de magie. Foto: Teatrul Gong

joi, 10 decembrie, vineri, 11 decembrie, și sâmbătă, 12 decembrie, ora 10:00

Atelier recomandat celor cu vârsta peste 6 ani – Teatrul Gong, Sala Studio / Atelier de magie / Youth Magic Workshop, cu Rubirossa (Grecia) – durata: 1 oră. Prețul biletului este de 20 de lei, tarif unic nereturnabil.

Atelierul este anunțat ca o experiență practică, în care participanții învață bazele iluziei, cu obiecte de uz cotidian.

Rubirossa, coordonatorul Atelierului de magie. Foto: Teatrul Gong

vineri, 11 decembrie, ora 10:00, și sâmbătă, 12 decembrie, ora 11:00

Spectacol recomandat tuturor categoriilor de vârstă – Teatrul Gong, Sala Etaj / Fantastic Magic Show, cu magicianul Christianis (România) – durata: 50 de minute. Prețul biletului este de 24 de lei, tarif unic nereturnabil.

Spectacolul este prezentat ca una dintre cele mai apreciate producții de magie pentru copii din România, cu apariții și dispariții misterioase, iluzii comice și multiplicări.

Magicianul Christianis, în Fantastic Magic Show. Foto: Teatrul Gong

sâmbătă, 12 decembrie, și duminică, 13 decembrie, ora 18:00

Spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 5 ani – Teatrul Gong, Sala Parter / CineMagic, cu Disguido – Guido Marini și Isabella R. Zanivan (Italia) – durata: 50 de minute. Prețul biletului este de 24 de lei, tarif unic nereturnabil.

Spectacolul celebrează istoria cinematografiei și îmbină magia, dansul, teatrul și muzica, într-o punere în scenă anunțată ca o călătorie vizuală pentru întreaga familie.

duminică, 13 decembrie, ora 17:00

Spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 4 ani – Teatrul Gong, Sala Etaj / Magic Bubble Show by Robertino & Claudia Stroe, cu magicianul Robertino și Claudia Stroe (România) – durata: 1 oră. Prețul biletului este de 24 de lei, tarif unic nereturnabil.

În prima parte, Robertino propune un amestec de magie și umor, cu apariții și dispariții de obiecte. Claudia Stroe, anunțată ca finalistă a emisiunii „Românii au talent” și deținătoare a unui titlu Guinness World Records, continuă cu un număr de baloane de săpun, alături de personajul Bubblyko, cu sculptură în baloane, fum, magie și efecte speciale.

Magicianul Robertino și Claudia Stroe. Foto: Teatrul Gong

Biletele se vând online sau la teatru

Accesul la reprezentații se face pe bază de bilet. Biletele sunt puse în vânzare online, prin teatrulgong.ro, și la sediul teatrului. Programul de vânzare la ghișeu, folosit și la celelalte spectacole anunțate recent de instituție, este de miercuri până vineri, între orele 11:00 și 18:00, sâmbăta între 10:00 și 18:00, iar duminica între 10:00 și 14:00. Biletele sunt nereturnabile. Prețul unui bilet este, pentru spectacole, de 24 de lei, tarif unic, iar pentru Atelierul de magie de 20 de lei.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu este o instituție publică de spectacole care funcționează sub autoritatea Consiliului Local Sibiu și a Primăriei Municipiului Sibiu.

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