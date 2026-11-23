Pe scurt: Darurile de Crăciun nu ar trebui să se oprească la familie și apropiați, a transmis Mitropolitul Laurențiu. La slujba din Sibiu, ierarhul a vorbit despre ajutorul material, dar și despre prietenia oferită celor aflați în lipsuri.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, i-a îndemnat pe credincioși să însoțească postul cu fapte bune și milostenie, în timpul Liturghiei oficiate duminică, 22 noiembrie 2026, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

În cuvântul de învățătură din Duminica a 26-a după Rusalii, ierarhul a explicat pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Credincioșii sibieni au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească și s-au rugat împreună cu soborul slujitor pentru ajutor în perioada de pregătire duhovnicească pentru Nașterea Domnului. Alături de Mitropolitul Laurențiu au slujit cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitori ai Catedralei Mitropolitane și alți preoți.

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Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici”, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza. În cadrul slujbei, Mitropolitul Laurențiu l-a hirotonit diacon pe teologul Ștefan Safta.

Cei prezenți au putut asculta și scrisoarea pastorală a Mitropolitului Laurențiu la începutul postului și cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Anastasia Șaguna.

Mitropolitul Laurențiu a îndemnat credincioșii să ofere daruri și celor din afara familiei

În predică, ierarhul a vorbit despre bogăția duhovnicească oferită de Dumnezeu, pe care credincioșii sunt chemați să o înmulțească prin virtuți și prin ajutorarea semenilor.

„Cum putem fi noi bogaţi cu adevărat? Atunci când preţuim darurile lui Dumnezeu pe care El ni le oferă şi care sunt daruri nepieritoare! Darurile nepieritoare sunt virtuţile pe care noi trebuie să le cultivăm şi să le înmulţim, sunt faptele bune. În perioada aceasta ne pregătim pentru Crăciun şi facem daruri. Este frumos să ne cinstim şi să ne dăruim unii altora, pentru ca bogăţia venită de sus, din cer, să se înmulţească, dar să nu facem daruri numai copiilor noştri, familiei noastre, numai celor apropiaţi ai noştri, uitând că lângă noi există atâţia oameni care au nevoie de o vorbă bună, de un cuvânt binecuvântat, de un semn al dăruirii. Indiferent ce le ducem, ceva de hrană sau îmbrăcăminte, dar mai ales o prietenie, o apropiere sufletească între noi şi cei aflaţi în suferinţă sau în lipsuri, ne îmbogăţesc toate acestea pe noi. Faptele milosteniei întăresc faptele ascetice ale postului. Poţi să mănânci fasole toată viaţa ta şi să nu folosească prea mult dacă nu ai dragoste faţă de semenii tăi, dacă nu dai şi altora din ceea ce ţi-a dat Dumnezeu, dacă păstrezi doar pentru tine şi arunci ceea ce-ţi rămâne de la masa ta, în loc să dai cuiva care s-ar bucura de o bucată de pâine”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Postul trebuie însoțit de Spovedanie, Împărtășanie și ajutorarea celor în nevoie

Mitropolitul Laurențiu i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze chemarea Evangheliei din prima duminică a Postului Nașterii Domnului, prin apropierea de Sfintele Taine și prin fapte bune.

„Chemarea din Duminica întâi a Postului Naşterii Domnului este de a încerca să ne îmbogăţim în Dumnezeu nu doar prin ascetism, prin post, care este folositor şi pentru suflet şi pentru trup, ci şi adăugând la acest efort Spovedania şi Împărtăşania, chemându-i alături de noi pe toţi cei ce au nevoie de milă şi binecuvântare de la Dumnezeu. Cu adevărat vom fi bogaţi în Dumnezeu şi avem şansa cea mare a mântuirii, a câştigării vieţii celei veşnice”, a spus Mitropolitul Ardealului.

Mulți dintre credincioșii prezenți au primit Sfânta Împărtășanie în cadrul Liturghiei, iar la final au primit binecuvântarea Mitropolitului Laurențiu.

FOTO Costin Chesnoiu

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