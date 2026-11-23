O scrisoare de la Fisc, trimisă pe hârtie prin poștă, cu confirmare de primire, nu mai e considerată comunicată legal dacă a fost ridicată de o rudă sau de cineva care locuiește la aceeași adresă. Decizia nr. 16 din 23 noiembrie 2026 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul nr. 1606/1/2026, admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte. Informația a fost preluată și de HotNews.

Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii a interpretat art. 3 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportate la art. 163 alin. (6) din Codul de procedură civilă. În dispozitiv, Înalta Curte stabilește că „comunicarea către contribuabil/plătitor a actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, reprezintă o comunicare legală doar în situația în care actul este înmânat destinatarului, sau, în lipsa acestuia de la domiciliul fiscal, împuternicitului autorizat să primească trimiterea poștală”.

Practic, regula din procedura civilă, potrivit căreia o citație poate fi lăsată unei persoane majore din familie sau unei persoane care locuiește cu destinatarul, nu se aplică în acest caz actelor fiscale trimise prin poștă. Dacă soțul, soția, un părinte, un copil sau un coleg de locuință a semnat confirmarea de primire, actul nu e considerat adus legal la cunoștința contribuabilului.

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Consecința e directă pentru termene. Contestația împotriva unui act administrativ fiscal se depune, conform art. 270 din Codul de procedură fiscală, în 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Dacă înmânarea către o rudă nu mai valorează comunicare legală, termenul de 45 de zile nu începe să curgă pe această bază. Decizia poate intra în discuție și la executarea silită, care presupune, de regulă, ca titlul executoriu să fi fost comunicat legal.

Soluția vizează actele administrative fiscale emise pe hârtie și trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Nu acoperă, prin dispozitiv, comunicarea electronică, de exemplu prin Spațiul Privat Virtual, și nici situațiile în care organul fiscal trece la comunicarea prin publicitate, după ce trimiterea poștală nu a fost posibilă.

Potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, dezlegarea este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Comunicatul Înaltei Curți precizează că decizia va fi publicată după redactarea considerentelor și după semnare. Motivarea integrală nu a fost încă făcută publică.

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