Ninsorile au ajuns la Păltiniș, iar administratorii pârtiilor se pregătesc pentru primul weekend de schi. Păltiniș Arena confirmă deschiderea din 28 noiembrie, cu o pârtie sigură și alte două care ar putea deveni disponibile dacă vremea permite. La Oncești, solul nu este încă înghețat, pentru ca tunurile de zăpadă să merită să fie pornite, iar din acest motiv deschiderea rămâne incertă.

Păltiniș Arena va deschide sezonul de schi sâmbătă, 28 noiembrie, fără nicio amânare, confirmă administratorul Dan Gherman. Schiorii vor avea la dispoziție pârtia Arena, iar dacă temperaturile scad suficient pentru producerea zăpezii artificiale, ar putea fi deschise încă două trasee. La Oncești, în schimb, nu există deocamdată o dată de deschidere, pentru că solul nu este încă înghețat.

Sursa: pagina de Facebook Păltiniș Arena

În Păltiniș a început să ningă luni dimineață, însă temperaturile sunt încă ușor pozitive. Administratorii Păltiniș Arena așteaptă frigul pentru a porni tunurile de zăpadă, în timp ce la Oncești se tem că o eventuală încălzire și ploile ar putea compromite stratul format. Cele două pârtii se pregătesc astfel în condiții diferite pentru începutul sezonului de iarnă.

Sursa: pagina de Facebook Păltiniș Arena

La Arena se schiază de pe 28 noiembrie

Schiorii ar putea avea la dispoziție mai multe pârtii încă din prima zi. Pârtia Arena va fi sigur deschisă, iar dacă frigul ține, li se pot adăuga încă două. „Dacă vremea rămâne așa până în weekend, sperăm să avem și pârtia cu pornire de sus, de la telescaun până la baza pârtiilor, plus una din cele două pârtii B”, spune Gherman.

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Deschiderea vine cu un weekend prelungit, până pe 1 Decembrie, așa cum anunța Dan Gherman încă de la începutul lui octombrie, într-o declarație pentru Ora de Sibiu. Atunci, el spunea că tarifele vor crește cu cel mult 5% față de sezonul trecut, din cauza costurilor cu energia, salariile și transportul angajaților din Sibiu până în Păltiniș. Prețurile pentru skipass sunt afișate pe site-ul resortului din octombrie. Gherman spune că Arena a fost, din câte știe, primul resort din țară care și-a publicat tarifele pentru această iarnă, ca turiștii să își poată planifica din timp vacanța și bugetul.

Sursa: pagina de Facebook Păltiniș Arena

În acest sezon nu s-a produs încă zăpadă tehnică, însă instalațiile sunt gata. „Lacul este plin, pompele așteaptă să fie pornite. Băieții sunt pe poziții și, la primele minute cu minus 2–3 grade, vom porni artileria, să-i zic așa”, spune Gherman. Răcirea este anunțată chiar pentru astă-seară.

Numărul de pârtii rămâne același ca anul trecut, iar centrul de închirieri a intrat în renovare în această toamnă și va avea un aspect nou. Țelul resortului este să aibă zăpadă de la începutul sezonului până în martie.

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Sursa: pagina de Facebook Telescaun Păltiniș

La Oncești, deschiderea depinde de vreme

Pe pârtia Oncești, tunurile de zăpadă nu au fost pornite, deși ninge. Prognoza anunță o încălzire, iar administratorii nu vor să riște ca zăpada să fie spălată de ploaie. Pârtia și instalațiile sunt însă pregătite, așa că deschiderea depinde acum doar de vreme.

Problema e solul. „Ne trebuie minimum 20 de centimetri, dar în primul rând ne trebuie să înghețe foarte bine. Duminică au fost 4–5 grade în Păltiniș, așa că pământul încă nu este înghețat. Dacă temperaturile se mențin scăzute, o să pornim tunurile și o să mărim stratul de zăpadă”, ne-a explicat Nicole Boța. Deocamdată nu există o dată estimată de deschidere.

Sursa: pagina de Facebook Telescaun Păltiniș

Abonamente pe puncte și posibile scumpiri. Cea mai importantă schimbare de la Oncești ține de tarife. Din această iarnă, sistemul de abonamente se modifică, iar schiorii vor putea cumpăra și abonamente pe puncte. Prețurile nu sunt încă publicate: grila este stabilită în proporție de 60%, iar suma finală depinde de costurile cu energia și combustibilul. „Așteptăm prețurile la energia electrică și la motorină, ca să vedem exact ce scumpiri sunt”, a explicat Nicole Boța.

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