Pe scurt: Materialele și ambalajele pot fi cheltuieli deductibile, iar pensionarii sunt exceptați de la CAS. Regulile fiscale pentru produsele handmade includ și excepții de la contribuția minimă la sănătate.

Românii care își transformă pasiunea pentru lucrul manual într-o activitate comercială și vând produse handmade prin PFA trebuie să plătească impozit pe venit și, în funcție de câștigurile anuale, contribuții la pensii și sănătate.

Obligațiile fiscale diferă atât în funcție de venituri, cât și de sistemul de impozitare ales, potrivit Libertatea, care citează informații publicate de Bihon.

Regulile aplicabile în 2026 sunt stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Sistemul de impozitare ales la înființarea sau organizarea PFA-ului determină modul în care se calculează venitul pentru care se plătesc taxele.

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Impozitul de 10% se calculează diferit în sistem real și la normă de venit

Persoanele fizice autorizate datorează un impozit pe venit de 10%. În sistem real, venitul net impozabil se stabilește prin scăderea cheltuielilor deductibile din totalul încasărilor.

Cei care realizează obiecte handmade pot deduce, în condițiile legii, costurile materiilor prime, materialelor consumabile, ambalajelor și alte cheltuieli necesare activității. La stabilirea venitului impozabil se scad și contribuțiile sociale deductibile, cu respectarea excepțiilor prevăzute de Codul fiscal.

Impozitarea la normă de venit este posibilă doar dacă activitatea desfășurată figurează în nomenclatorul legal aprobat. În acest caz, cota de 10% se aplică unei sume fixe stabilite anual de autoritățile fiscale, nu profitului efectiv obținut.

Contribuția la pensii devine obligatorie de la venituri anuale de 48.600 de lei

Contribuția de asigurări sociale, CAS, are o cotă de 25%. Obligația de plată apare atunci când veniturile anuale relevante ating sau depășesc pragul de 48.600 de lei, echivalentul a 12 salarii minime brute utilizate pentru reperele fiscale din 2026.

Pentru venituri de cel puțin 48.600 de lei, dar sub 97.200 de lei, contribuția minimă anuală la pensii este de 12.150 de lei. Dacă veniturile ating sau depășesc plafonul de 97.200 de lei, suma minimă datorată urcă la 24.300 de lei.

Sub pragul de 48.600 de lei, plata CAS este opțională. Există și categorii exceptate de la această contribuție, printre care pensionarii.

Contribuția la sănătate, CASS, este de 10% și se aplică, de regulă, venitului net anual realizat sau normei de venit. Pentru câștigurile pozitive mai mici de 24.300 de lei pe an poate exista obligația de a achita o contribuție minimă de 2.430 de lei.

Codul fiscal prevede însă excepții. Persoanele care au în paralel venituri din salarii de cel puțin șase salarii minime brute pe an nu sunt obligate să achite diferența până la pragul minim al CASS. Ele pot datora totuși contribuția aferentă câștigurilor efective din PFA. În 2026, plafonul maxim până la care se calculează contribuția la sănătate este de 291.600 de lei anual.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre situațiile în care ANAF stabilește din oficiu CASS pentru veniturile nedeclarate din 2025, iar contribuabilii pot primi notificări.

Micile afaceri cu obiecte handmade desfășurate prin PFA pot beneficia de scutire de TVA dacă îndeplinesc condițiile legale și nu depășesc o cifră de afaceri anuală de 395.000 de lei. Depășirea acestui plafon atrage obligația înregistrării în scopuri de TVA.

Toate veniturile realizate din vânzarea obiectelor handmade se declară la ANAF prin Declarația unică.

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