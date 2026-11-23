Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a primit 13.874 de cereri de înregistrare prin mijloace electronice în primele zece luni ale anului 2026. Instituția arată că peste o treime dintre solicitări sunt deja înregistrate, procesate și soluționate exclusiv online, dar semnalează un volum ridicat de cereri aflate în lucru, a căror reducere rămâne o prioritate.

Datele sunt prezentate în informarea privind activitatea Oficiului Registrului Comerțului Sibiu în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2026, document pregătit pentru ședința Colegiului Prefectural din 24 noiembrie.

Potrivit raportului, creșterea utilizării serviciilor electronice se observă atât în relația cu firmele, cât și în cea cu instituțiile publice.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Citește și: Schimbări importante la Permise și Înmatriculări Sibiu: program prelungit până la ora 20:00 și examene suspendate pentru șoferii de TIR și autobuz

Aproape 7.800 de cereri prin portalul electronic

Din cele 13.874 de cereri primite online, 7.753 au fost transmise prin portalul de servicii al Registrului Comerțului.

Alte 6.121 de solicitări au fost recepționate prin e-mail.

„În prezent, peste 1/3 din solicitări sunt înregistrate, procesate și soluționate exclusiv on-line”, precizează instituția în raport.

Cererea de înregistrare poate fi transmisă prin portalul electronic al ONRC sau la adresa de e-mail transmiterecereri@sb.onrc.ro.

Volum mare de cereri aflate în lucru

În ciuda dezvoltării serviciilor digitale, instituția semnalează existența unui număr ridicat de cereri aflate în lucru.

Una dintre cauzele indicate este actualizarea obiectului de activitate al firmelor potrivit clasificării CAEN Rev. 3, pentru care termenul inițial fusese stabilit la 25 septembrie 2026.

Ulterior, perioada de tranziție a fost prelungită până la 1 aprilie 2027.

Oficiul Registrului Comerțului Sibiu arată că urmărește să îmbunătățească timpii de procesare a solicitărilor.

„Reducerea numărului de cereri aflate în lucru și îmbunătățirea serviciilor oferite profesioniștilor rămân priorități ale instituției”, se precizează în document.

Raportul nu indică numărul exact al dosarelor restante și nici durata medie de soluționare a unei cereri.

Activitatea este asigurată de 25 de angajați

În perioada analizată, Oficiul Registrului Comerțului Sibiu și-a desfășurat activitatea cu 25 de salariați, dintre care doi lucrează la Biroul Teritorial Mediaș.

Pe lângă cererile de înregistrare, instituția a procesat 15.399 de mențiuni, 2.666 de înmatriculări și 1.353 de radieri.

Citește și: Tot mai puține afaceri se deschid în județul Sibiu: numărul firmelor nou-înființate a scăzut cu aproape 20 la sută

Totodată, structura juridică a ORCT Sibiu a soluționat 8.547 de solicitări de informare inițială.

Instituția anunță că procesul de digitalizare continuă, printr-o investiție în infrastructură hardware, software și de comunicații, prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul include echipamente moderne de procesare și stocare a datelor, precum și facilități destinate interacțiunii cu solicitanții.

ORCT Sibiu consideră că utilizarea eficientă a acestor resurse ar trebui să contribuie la reducerea timpilor de soluționare, în condițiile în care modificările legislative vor menține presiunea asupra activității instituției și în anul următor.

Comentarii