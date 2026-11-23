Un pieton în vârstă de 78 de ani a fost lovit de o mașină, luni dimineață, pe strada Henri Coandă din Sibiu.
La fața locului au intervenit polițiștii rutieri și un echipaj SMURD cu medic. Conform ISU Sibiu, în urma impactului, pietonul a suferit un traumatism la umăr și multiple contuzii și a fost transportat la UPU Sibiu, conștient.
„În zona unei treceri de pietoni, nu ar fi acordat prioritate de trecere și a acroșat un bărbat, în vârstă de 78 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu”, a transmis IPJ Sibiu.
Mașina era condusă de un bărbat de 39 de ani din Loamneș. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor accidentului.
Traficul rutier se desfășoară îngreunat în zonă.
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