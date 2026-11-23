Poliția din Toronto anchetează moartea fostului fotbalist Dudu Georgescu, în vârstă de 76 de ani, găsit fără suflare în apartamentul în care locuia, în Canada. Potrivit Știrilor ProTV, anchetatorii iau în calcul o posibilă crimă sau o sinucidere. Circumstanțele decesului nu au fost stabilite oficial.

Fosta legendă a lui Dinamo București se mutase în Canada, împreună cu soția, în anul 2000. Locuiau cu chirie, într-un apartament de două camere din centrul orașului, scrie aceeași sursă. Trupul fără viață ar fi fost descoperit în urmă cu o săptămână.

Șandor Gavrilă, proprietarul apartamentului, a declarat pentru Știrile ProTV că pe Dudu Georgescu l-au găsit echipajele de la 911, după ce soția sa, pe care o numește Marina, a telefonat la salvare. Apoi a venit poliția. Întrebat de reporter dacă fostul fotbalist a fost găsit înjunghiat, Gavrilă nu a confirmat informația: „Nu pot să spun decât că îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat.”

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Într-o reacție pentru Știrile ProTV, poliția din Toronto a confirmat decesul și a anunțat că a fost făcută autopsia. În funcție de cauza oficială a decesului, autoritățile vor decide dacă se trece la o anchetă penală. Până la această oră nu am identificat un comunicat public al Toronto Police Service care să precizeze cauza morții sau să confirme o infracțiune.

Varianta potrivit căreia Dudu Georgescu ar fi fost înjunghiat circulă în presă, dar nu este confirmată oficial. Mediafax îl citează pe Cătălin Șandor, fiul proprietarului apartamentului, care a declarat pentru ProSport că, din informațiile primite de la persoane apropiate familiei, fostul fotbalist „ar fi fost găsit înjunghiat”. Mediafax precizează că sunt „câteva zvonuri” și că ancheta este în curs. Relatări similare, tot pe baza unor declarații ale apropiaților, apar și în Libertatea.

Dudu Georgescu rămâne cel mai bun marcator din istoria primei ligi din România, cu 252 de goluri. A câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei și a evoluat zece ani la Dinamo București.

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