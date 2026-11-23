Consilierii locali ai municipiului Sibiu vor supune la vot, în ședința ordinară din 26 noiembrie 2026, un proiect de hotărâre inițiat de primarul Astrid Cora Fodor prin care se modifică organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului.

Schimbările urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2026, prin redistribuirea posturilor existente, fără creșterea numărului total de angajați sau a funcțiilor de conducere.

Se desființează Serviciul cultură, sport, turism. Agendele trec la Direcția Economică

Cea mai vizibilă modificare vizează desființarea Serviciului cultură, sport, turism, ale cărui atribuții și angajați sunt împărțiți între trei structuri ale primăriei. Astfel, gestionarea finanțărilor nerambursabile pentru evenimentele din oraș (Agenda Culturală, Agenda Sportivă, Agenda Comunității, Agenda Educațională, Agenda de Tineret și Agenda Sănătății) este transferată la Direcția Economică.

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În cadrul acestei direcții, actualul Serviciu Buget devine Serviciul Finanțare și Decontare Contracte, în subordinea căruia se înființează Compartimentul cultură și sport. Acesta preia cinci posturi de consilier superior de la serviciul desființat și va administra toate agendele municipiului, de la pregătirea selecțiilor și contractare până la monitorizare și verificarea deconturilor, precum și relația cu instituțiile publice de cultură. Totodată, actualul Serviciu financiar-contabil se transformă în Serviciul Buget-Contabilitate, preluând atribuțiile de planificare, elaborare și urmărire a execuției bugetului local.

În același timp, atribuțiile fostului Serviciu cultură, sport și turism care vizează domeniul public (cum ar fi elaborarea calendarului evenimentelor pe domeniul public sau secretariatul comisiei de avizare a adunărilor publice) trec la Serviciul domeniul public și privat din cadrul Direcției Generale de Administrare Patrimoniu, Cadastru și Autorizare Control.

Se înființează Direcția Fonduri Externe și Comunicare

O altă schimbare majoră este înființarea Direcției Fonduri Externe și Comunicare (cu minimum 15 posturi de execuție). Noua structură va reuni, sub o coordonare unitară, Serviciul Fonduri Externe (fostul Serviciu proiecte cu finanțare din fonduri europene) și Serviciul Comunicare și Turism (fostul Serviciu comunicare), având ca scop corelarea proiectelor cu finanțare europeană cu obligațiile de informare, publicitate și promovare turistică.

Activitatea de turism preluată de la serviciul desființat va funcționa în cadrul Compartimentului Centrul de Informare Turistică (unde sunt transferate două posturi de execuție), subordonat Serviciului Comunicare și Turism. Conducerea noii direcții urmează să fie asigurată prin promovarea actualului șef al Serviciului proiecte cu finanțare din fonduri europene în funcția de director executiv, gradul II.

Proiectul mai prevede mutarea a două posturi vacante de execuție la Serviciul juridic și contencios administrativ (câte unul de la Comunicare și Turism, respectiv Buget-Contabilitate), precum și transformarea unui post vacant de consilier grad superior de la Serviciul urbanism și autorizare construcții în consilier grad principal (reducând vechimea minimă cerută la concurs de la 7 la 5 ani), pentru a lărgi aria de selecție a candidaților.

Potrivit raportului de specialitate, reorganizarea păstrează neschimbată schema generală de personal a instituției: aparatul de specialitate al primarului rămâne la un total de 232 de posturi (228 în organigramă, dintre care 213 ocupate și 15 vacante, plus 4 posturi contractuale exceptate, aferente proiectelor europene) și 25 de funcții publice de conducere.









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