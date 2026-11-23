Primăria Comunei Jina propune un nou regulament și o grilă actualizată de tarife pentru închirierea Sălii de Nunți din Jina și a Căminului Cultural Băieși. Demersul vine în urma unei recomandări a Curții de Conturi, pe care administrația locală trebuie să o ducă la îndeplinire până la finalul anului, după ce auditorii au constatat că anterior nu exista un regulament clar care să stabilească condițiile de închiriere.

Inițiat de primarul Gheorghe Vasile Beschiu și avizat de secretarul general Iancu Dumitru Uscatu, proiectul de hotărâre urmărește reglementarea modului în care sunt administrate, închiriate și întreținute cele două spații aflate în proprietatea comunei. Documentul răspunde direct recomandărilor formulate de auditori, care au stabilit termen-limită data de 31 decembrie 2026 pentru remedierea neregulilor. Într-un raport de audit din 9 septembrie 2026, Camera de Conturi Sibiu a semnalat că, deși pentru anul 2025 fuseseră stabilite taxe speciale prin hotărâre de consiliu, nu fusese aprobat un regulament de organizare și funcționare, nu s-au încheiat contracte în toate cazurile, iar primăria a rămas cu 5.510 lei debit și 670 de lei majorări de întârziere neîncasate din chirii și utilități precum energia electrică, gazul, apa și salubritatea.

Spațiile sunt destinate cu prioritate locuitorilor din Jina pentru organizarea evenimentelor private și a manifestărilor culturale, iar odată cu intrarea în vigoare a noii hotărâri, orice dispoziții sau hotărâri vechi referitoare la taxele și regulamentele acestor săli își vor înceta aplicabilitatea.

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Cât costă închirierea spațiilor și ce acont se percepe

Grila oficială de taxe stabilește tarife diferențiate în funcție de locație și de tipul evenimentului organizat. Astfel, pentru o nuntă cu durată extinsă, taxa este de 6.000 de lei la Sala de Nunți Jina și de 1.500 de lei la Căminul Cultural Băieși. În cazul unui botez, majorat sau al unei petreceri private, organizatorii vor plăti 1.600 de lei pentru Sala de Nunți Jina, respectiv 750 de lei pentru Căminul Cultural Băieși. Pentru toate aceste tipuri de evenimente se percepe un acont obligatoriu de 50% din valoarea taxei, sumă care se achită la casieria Primăriei imediat după aprobarea cererii de închiriere.

Tarife mai mici sunt prevăzute pentru pomeni, praznice sau mese festive scurte, unde taxa este de 400 de lei la Sala de Nunți Jina și de 200 de lei la Căminul Cultural Băieși, fără ca grila să menționeze un acont obligatoriu pentru acestea. De asemenea, pentru activitățile comerciale sau lucrative, precum prezentările, taxa este stabilită la 300 de lei pe zi la Sala de Nunți Jina și 100 de lei pe zi la Căminul Cultural Băieși, în timp ce cursurile și activitățile educative non-profit sunt taxate cu 30 de lei pe oră în ambele locații.

„Tarifele nu au crescut, sunt aceleași ca anul trecut”, a menționat primarul comunei Jina, Gheorghe Vasile Beschiu.

Cum se închiriază și ce obligații au organizatorii

Utilizarea celor două imobile se va face exclusiv pe bază de contract, printr-un flux administrativ în șapte etape. După verificarea disponibilității datei la responsabilul desemnat de Primărie, depunerea cererii la registratură, achitarea acontului și semnarea contractului, predarea spațiului se face cu maximum 24 de ore înainte de eveniment. În acel moment se semnează un proces-verbal de predare-primire în care sunt trecute starea exactă a inventarului și indexul contoarelor de utilități.

La finalul evenimentului, chiriașii trebuie să respecte două termene-limită de maximum 24 de ore. În acest interval, aceștia au obligația să achite la casieria Primăriei restul taxei de închiriere și contravaloarea utilităților consumate, dar și să finalizeze igienizarea și predarea spațiului. Sala trebuie predată perfect curățată, cu dotările intacte și cu deșeurile colectate selectiv, depozitate în saci menajeri sigilați în tomberoane.

Totodată, regulamentul interzice subînchirierea spațiilor, cesiunea contractului către alte persoane, precum și aducerea de modificări structurale sau folosirea unor decorațiuni fixe care pot deteriora pereții și instalațiile, precum cuiele, capsele sau banda adezivă puternică. Chiriașul poartă întreaga răspundere civilă, contravențională sau penală pentru orice lipsă ori degradare constatată pe perioada contractului.

Toleranță zero pentru artificii și măsuri stricte de siguranță la foc

Un capitol distinct al regulamentului vizează prevenirea incendiilor și ordinea publică. Căile de evacuare și ușile de urgență trebuie menținute permanent libere, iar fumatul este complet interzis în interiorul clădirilor, fiind permis doar în exterior, în locurile special amenajate cu scrumiere.

În plus, proiectul instituie o interdicție totală asupra utilizării materialelor pirotehnice de orice natură, fie că este vorba despre artificii de interior sau exterior, fântâni vulcanice, tunuri de confetti cu acționare pirotehnică, torțe ori petarde, atât în interiorul clădirilor, cât și în curtea aferentă. Nerespectarea acestei reguli atrage automat rezilierea imediată a contractului, pierderea integrală a acontului și sesizarea de urgență a Poliției și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).





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