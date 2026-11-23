Autoritățile au transmis primele informații clare pentru șoferii care vor circula prin Tunelul Momaia, primul tunel forat de autostradă din România.

Obiectivul este construit în zona Curtea de Argeș, pe traseul Autostrăzii Sibiu–Pitești, iar regulile de circulație din interior vor fi diferite față de cele de pe un sector obișnuit de autostradă.

Tunelul Momaia trece pe sub dealul cu același nume și are o lungime de 1.350 de metri. Este format din două galerii unidirecționale separate, câte una pentru fiecare sens de mers, fiecare având două benzi de circulație.

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Viteza va fi limitată la 80 km/h

Una dintre cele mai importante reguli transmise șoferilor este legată de viteză. În interiorul tunelului, viteza maximă admisă va fi de 80 de kilometri pe oră.

Autoritățile au prezentat astfel un mic ghid privind modul în care se va circula prin noul obiectiv, punând accent pe respectarea limitelor de viteză și pe sistemele automate de siguranță care vor monitoriza permanent traficul.

Tunelul este echipat cu peste 2.500 de puncte de monitorizare. Acestea includ senzori pentru fum și incendiu, sisteme de ventilație și iluminat, dar și camere video inteligente.

Camerele pot identifica obiecte aflate pe carosabil sau alte situații care pot pune traficul în pericol. În funcție de incident, sistemele pot comanda închiderea uneia dintre benzi sau chiar închiderea completă a unei galerii.

Primul tunel forat de autostradă din România

Tunelul Momaia reprezintă o premieră națională. Este primul tunel forat de autostradă realizat în România și a fost construit prin Noua Metodă Austriacă, cunoscută sub denumirea NATM.

Prin informațiile transmise înainte de deschiderea circulației, autoritățile încearcă să îi familiarizeze pe șoferi cu regulile specifice unui astfel de obiectiv, unde monitorizarea și intervenția în caz de incident vor fi realizate prin sisteme automate.

Tunelul face parte din Autostrada Sibiu–Pitești, una dintre cele mai importante investiții rutiere din România.

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