Controalele efectuate în abatoarele din județul Sibiu au scos la iveală probleme privind pregătirea angajaților și întreținerea echipamentelor utilizate la sacrificarea animalelor. Inspectorii DSVSA au constatat inclusiv prezența personalului neinstruit în domeniul bunăstării animalelor și deficiențe la echipamentele de cazare, contenție și asomare.

Constatările apar în raportul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu privind respectarea legislației pentru protecția și bunăstarea animalelor, pregătit pentru ședința Colegiului Prefectural din 24 noiembrie.

În județul Sibiu există 12 abatoare, iar în cursul anului 2026 inspectorii au efectuat 20 de controale oficiale în aceste unități.

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Verificările au urmărit modul în care sunt respectate regulile privind manipularea, imobilizarea și asomarea animalelor înainte de sacrificare.

Ce nereguli au descoperit inspectorii

Raportul DSVSA Sibiu enumeră explicit deficiențele identificate în urma verificărilor.

„Neconformități constatate: evidențe și proceduri neconforme, prezența personalului neinstruit în domeniul bunăstării, neîntreținerea echipamentelor de cazare, contenție și asomare”, se arată în documentul instituției.

Aceste probleme privesc etape importante ale procesului de sacrificare, în care respectarea procedurilor este necesară pentru evitarea suferinței inutile a animalelor.

În prezentarea oficială, DSVSA Sibiu explică și ce presupune protecția animalelor în timpul sacrificării.

„Bunăstarea animalelor în timpul sacrificării și uciderii – scutirea animalelor de orice durere, suferință, frică, agitație sau chin evitabil în timpul manipulării, cazării, imobilizării, asomării și sângerării acestora”, precizează instituția.

Inspectorii verifică inclusiv dacă unitățile dețin proceduri standard de operare și dacă personalul aplică regulile privind manipularea și asomarea.

Un alt aspect important este funcționarea echipamentelor folosite pentru asomare.

„Eficiența asomării: controlul strict al echipamentelor mecanice sau electrice folosite pentru a garanta pierderea instantanee a cunoștinței înainte de sângerare”, explică DSVSA Sibiu în raport.

De asemenea, personalul care manipulează animalele trebuie să dețină certificatele de competență profesională prevăzute de legislație.

Termene de remediere și noi verificări

În urma controalelor, inspectorii au dispus măsuri pentru remedierea deficiențelor.

„Măsuri de conformare aplicate: termene de remediere/conformare, cu recontrol”, precizează instituția.

Raportul nu indică numele abatoarelor în care au fost descoperite neregulile și nici numărul exact al unităților cu deficiențe.

De asemenea, nu sunt prezentate amenzi aplicate pentru aceste constatări. Documentul nu permite, prin urmare, concluzia că toate cele 12 abatoare au avut probleme.

Activitatea de control este completată de acțiuni de informare a operatorilor economici cu privire la obligațiile legale.

„Notificarea și instruirea periodică a operatorilor economici în legătură cu normele de protecție și bunăstare a animalelor” reprezintă una dintre măsurile preventive prezentate de DSVSA Sibiu.

Regulile privind protecția animalelor în momentul uciderii sunt stabilite la nivel european prin Regulamentul nr. 1099/2009, care impune măsuri pentru limitarea durerii, fricii și suferinței evitabile.

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