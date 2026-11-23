Pe scurt: Traseul retragerii cu torțe include monumentele eroilor Revoluției, Parcul Astra și Piața Mare. Prima ceremonie din program începe la ora 10.00, pe strada Nicolae Bălcescu.

O ceremonie de depunere de coroane și o retragere cu torțe sunt programate la Sibiu pe 1 decembrie 2026, de Ziua Națională a României, potrivit Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Academia va participa la manifestări alături de structurile din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Garnizoana Sibiu.

Evenimentele sunt organizate de Instituția Prefectului – Județul Sibiu, Consiliul Județean Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu, în colaborare cu Mitropolia Ardealului, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român „ASTRA”.

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Ceremonia de depunere de coroane începe la ora 10.00

Programul de Ziua Națională a României începe la ora 10.00, cu o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori la Consiliul Dirigent al Transilvaniei, situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 6.

Retragerea cu torțe pornește la ora 18.00 de la Academia Forțelor Terestre

De la ora 18.00, retragerea cu torțe va porni de la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Traseul continuă pe la Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 al Academiei și Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 din fața Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, apoi pe strada Revoluției și bulevardul Vasile Milea, până la Instituția Prefectului – Județul Sibiu.

Militarii vor continua prin Parcul Astra și strada Nicolae Bălcescu, către Catargul cu drapelul sfințit din fața Primăriei Municipiului Sibiu. Itinerarul include apoi Placa comemorativă a Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 din Piața Mare și Consiliul Județean Sibiu.

De acolo, traseul continuă pe bulevardul Corneliu Coposu, către Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 din fața Centrului Cultural „Ioan Besoiu”.

Retragerea cu torțe se va încheia prin revenirea la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

„Invităm membrii comunității sibiene să ne fie alături la manifestările organizate în Garnizoana Sibiu, pentru a sărbători împreună Ziua Naţională a României.”, a transmis Academia Forțelor Terestre din Sibiu.

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