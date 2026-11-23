Pe scurt: Senatul a adoptat în unanimitate, luni, 23 noiembrie 2026, proiectul despre care Raluca Turcan spune că le permite părinților să revină la muncă în perioada de creștere a copilului fără să piardă indemnizația.

Senatul a votat în unanimitate, luni, 23 noiembrie 2026, proiectul pentru părinții care revin la muncă în perioada de creștere a copilului, a anunțat Raluca Turcan. Potrivit acesteia, proiectul urmărește ca părinții aflați în această situație să nu mai piardă indemnizația.

Inițiativa îi aparține Ralucăi Turcan, senatoarei Gabriela Horga și altor colegi parlamentari. Turcan le-a mulțumit celor care au susținut proiectul în comisii și în plen.

În prezent, potrivit datelor prezentate în postare, părinții care se întorc la serviciu primesc un stimulent de 1.500 de lei dacă bebelușul are sub 6 luni sau de 650 de lei după această vârstă. Stimulentul de 650 de lei lunar se acordă până când copilul împlinește 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copiilor cu dizabilități.

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Turcan compară aceste sume cu indemnizația medie de 3.977 de lei înregistrată în august. Aproape 70.000 de părinți au ales să revină la muncă, potrivit cifrelor pe care le-a prezentat. În opinia sa, statul nu ar trebui să îi penalizeze financiar pentru această alegere.

„Fără costuri suplimentare la buget: stimulentul înlocuiește indemnizația, iar revenirea la muncă aduce venituri din taxe și contribuții”, a scris Raluca Turcan.

Ora de Sibiu a relatat în noiembrie 2026 despre un pas favorabil anunțat de Raluca Turcan pentru părinții care se întorc mai repede din concediul de creștere a copilului.

Turcan a invocat și scăderea natalității: potrivit datelor din postare, în 2025, în România s-au născut 145.700 de copii, cel mai mic număr din ultimul secol. „Această lege nu va rezolva singură declinul demografic, dar elimină un obstacol financiar real pentru familiile tinere. Mai ales pentru mame, care nu ar mai trebui să aleagă între copil și carieră”, a afirmat aceasta.

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