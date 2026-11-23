Pe scurt: Consiliul Nvidia și-a schimbat poziția după asigurări privind securitatea națională. Creșterile s-au extins la Arm, Micron și AMD, iar contractele futures pe Nasdaq 100 avansau cu 6%.

Acțiunile Nvidia creșteau cu 31,5% în tranzacțiile dinaintea deschiderii bursei, luni, 23 noiembrie 2026, după ce consiliul de administrație l-a readus pe Jensen Huang la conducerea companiei, potrivit Ziarului Financiar.

Huang a demisionat pe 12 noiembrie 2026, după dezvăluirile despre mai multe relații extraconjugale, inclusiv cu o femeie suspectată că ar fi spion chinez.

Revenirea sa a fost aprobată la o zi după ce Trump a cerut public reangajarea lui Huang.

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„Sper ca boardul Nvidia să-l reangajeze pe Jensen Huang. Ar fi cel mai bun lucru pentru companie şi pentru SUA”, a scris Trump duminică, 22 noiembrie 2026, pe Truth Social.

Cu zece zile înaintea acestui mesaj, Trump îl propunea pe Tim Cook, fostul șef al Apple, ca succesor al lui Huang.

Consiliul de administrație susținuse în săptămâna precedentă că nu intenționează să-l readucă la conducere. Luni, 23 noiembrie 2026, a votat însă în unanimitate revenirea lui Jensen Huang, după ce „niveluri înalte ale guvernului SUA” au dat asigurări că acesta nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Avansul din tranzacțiile de dinaintea deschiderii bursei a venit după ce, vineri, 20 noiembrie 2026, acțiunile Nvidia pierduseră 14%.

Creșterile s-au extins în întregul sector. Acțiunile Arm se apreciau cu 17,5%, după ce CEO-ul Rene Haas, considerat un posibil succesor al lui Huang, și-a prelungit contractul până în 2033.

Micron înregistra o creștere de 16,5%, în timp ce acțiunile AMD avansau cu 7,1%, iar cele ale Broadcom cu 2,5%.

Contractele futures pe Nasdaq 100 urcau cu 6%, iar cele pe S&P 500 cu 3,8%. Evoluțiile veneau după o săptămână în care toți cei trei indici principali de pe Wall Street au intrat în corecție.

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