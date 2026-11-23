Prefectura Sibiu anunță un program prelungit pentru operațiunile de înmatriculare a vehiculelor, în încercarea de a reduce aglomerația și timpii mari de așteptare. Între 7 și 18 decembrie 2026, ghișeele vor funcționa de luni până joi până la ora 20:00, iar vinerea până la ora 16:00. Măsura vine în contextul deficitului de personal și al numărului ridicat de solicitări. Instituția primește și sprijin din județul Alba, de unde sunt delegați doi lucrători. În schimb, examenele practice pentru categoriile profesionale vor fi suspendate temporar în perioada sărbătorilor de iarnă.

Instituția Prefectului – Județul Sibiu a anunțat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Acestea vizează atât extinderea programului cu publicul, cât și reorganizarea unor activități în perioada sărbătorilor de iarnă.

Program până la ora 20:00 la Înmatriculări

În perioada 7–18 decembrie 2026, programul de lucru cu publicul la sediul principal din Sibiu va fi extins pentru operațiunile de înmatriculare, transcriere și radiere a vehiculelor, precum și pentru eliberarea duplicatelor certificatelor de înmatriculare.

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Noul program va fi:

Luni – joi: 08:30 – 20:00

08:30 – 20:00 Vineri: 08:30 – 16:00

Măsura se aplică operațiunilor menționate de Prefectură și nu trebuie confundată cu o extindere automată a programului pentru toate serviciile, inclusiv examinările auto.

Reprezentanții instituției explică faptul că decizia a fost luată pentru a răspunde numărului mare de solicitări și pentru a compensa, pe cât posibil, lipsa angajaților.

„Cetățeanul nu trebuie să suporte consecințele dificultăților organizatorice sau ale deficitului de personal din instituțiile publice”, se arată în mesajul transmis de Prefectura Sibiu.

Sediul principal al Serviciului Permise și Înmatriculări funcționează pe strada Andrei Șaguna nr. 10. Pentru operațiunile care necesită programare, cetățenii pot utiliza platforma oficială DGPCI.

Doi lucrători din Alba, delegați la Sibiu

Pentru susținerea activității, Prefectura Sibiu a apelat și la sprijinul instituției similare din județul Alba.

Potrivit anunțului, doi lucrători de la serviciul din Alba sunt delegați pentru a ajuta la gestionarea solicitărilor din Sibiu.

Reprezentanții Prefecturii Sibiu i-au mulțumit prefectului județului Alba, Corneliu Mureșan, pentru colaborare, dar și angajaților care au acceptat să lucreze după programul extins.

Problemele de personal nu sunt noi. În luna octombrie, Prefectura Sibiu anunța că aproximativ 75% dintre posturile prevăzute în schema serviciului erau ocupate.

La acel moment, doar patru examinatori gestionau aproximativ 1.000 de examinări practice lunar, iar candidații pentru permis așteptau în jur de două luni pentru susținerea traseului. Instituția anunțase deja că va solicita sprijinul unor examinatori din județul Alba.

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Aglomerația a continuat să fie resimțită și în noiembrie. Ora de Sibiu a relatat despre sibieni care au ales să se programeze pentru anumite operațiuni administrative în județul Alba, după ce la Sibiu găsiseră locuri disponibile abia în februarie 2027.

Examenele pentru TIR și autobuz, suspendate temporar

Pe lângă programul prelungit la ghișee, Prefectura Sibiu anunță și modificări în organizarea examenelor pentru obținerea permisului de conducere.

Între 21 decembrie 2026 și 5 ianuarie 2027, examinarea la proba practică va fi suspendată pentru categoriile:

C1 și C – autovehicule destinate transportului de mărfuri;

– autovehicule destinate transportului de mărfuri; C1E și CE – ansambluri de vehicule corespunzătoare acestor categorii;

– ansambluri de vehicule corespunzătoare acestor categorii; D1 și D – autovehicule destinate transportului de persoane.

Prefectura explică această decizie prin considerente organizatorice și aglomerația specifică perioadei sărbătorilor.

În schimb, examinările practice pentru categoriile B și BE vor continua în toate zilele lucrătoare.

Suspendarea temporară a probelor pentru categoriile profesionale poate prelungi așteptarea candidaților care au nevoie de permis pentru a lucra ca șoferi de camion sau autobuz. Instituția nu a precizat câți candidați vor fi afectați și nici câte examinări vor fi reprogramate.

La Mediaș, ghișeele se închid în 24 și 31 decembrie

Modificări vor exista și la punctul de lucru al Serviciului Permise și Înmatriculări din municipiul Mediaș.

În zilele de 24 și 31 decembrie 2026, activitatea de relații cu publicul va fi suspendată pentru înmatriculări, transcrieri, radieri, eliberarea duplicatelor certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor de circulație provizorie.

Prefectura justifică această măsură prin necesitatea concentrării resurselor la sediul principal din Sibiu, unde volumul solicitărilor este mai mare.

Persoanele care au nevoie de aceste servicii în zilele respective se vor putea adresa sediului din Sibiu, potrivit programului aprobat și în baza programărilor efectuate pe platforma DGPCI.

Punctul de lucru din Mediaș se află pe Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17.

Fără plăți în numerar la ghișee, în ultimele două zile ale anului

O altă modificare anunțată vizează încasările la ghișeele serviciului.

În zilele de 30 și 31 decembrie 2026, nu vor fi încasate plăți în numerar. Cetățenii sunt îndrumați să utilizeze plata online, inclusiv prin platforma Ghișeul.ro.

Este important ca solicitanții să verifice din timp modalitatea de plată corespunzătoare operațiunii dorite. Potrivit informațiilor oficiale publicate de Prefectură, unele tarife aferente documentelor sunt deja achitate prin mijloace electronice sau bancare, iar regulile diferă în funcție de serviciu.

Programul obișnuit al ghișeelor, operațiunile disponibile și condițiile de programare pot fi consultate pe pagina oficială a Serviciului Permise și Înmatriculări Sibiu.

Problemele de la Permise Sibiu, în atenția publică și după ancheta de corupție

Activitatea Serviciului Permise și Înmatriculări Sibiu a fost în atenția publică și în noiembrie, după descinderile procurorilor într-un dosar de corupție.

În 4 noiembrie, șapte polițiști s-au numărat printre cele nouă persoane reținute într-o anchetă care vizează presupuse fapte de trafic de influență, luare și dare de mită, inclusiv în legătură cu obținerea permiselor și eliberarea documentelor. Ulterior, șase suspecți au fost arestați preventiv, potrivit informațiilor comunicate de procurori. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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Prefectura nu leagă noul program extins de această anchetă, ci invocă numărul ridicat de solicitări și deficitul de personal.

Rămâne de văzut dacă măsurile anunțate pentru luna decembrie vor reduce efectiv timpii de așteptare. Deocamdată, instituția nu a prezentat o estimare privind numărul suplimentar de solicitări care vor putea fi soluționate în cele două săptămâni cu program prelungit.

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