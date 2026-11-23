Societățile cu răspundere limitată trebuie să respecte noile reguli privind capitalul social, introduse prin Legea nr. 239/2025. Oficiul Registrului Comerțului Sibiu atrage atenția că termenul legal pentru îndeplinirea obligației este 18 decembrie 2027. Firmele care efectuează majorarea până la sfârșitul anului 2026 pot beneficia de o reducere de 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, în condițiile legii.

Informațiile sunt cuprinse în raportul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, aferent perioadei 1 ianuarie – 31 octombrie 2026, pregătit pentru ședința Colegiului Prefectural.

Modificările legislative vizează societățile cu răspundere limitată care trebuie să își adapteze capitalul social la noile cerințe.

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Reducere de 50% pentru firmele care fac modificarea până la 31 decembrie

Potrivit instituției, legislația prevede o facilitate pentru societățile care îndeplinesc obligația înainte de sfârșitul anului.

„Pentru societățile care efectuează majorarea capitalului social până la data de 31 decembrie 2026, tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se reduce cu 50%, în condițiile legii”, se arată în raportul Oficiului Registrului Comerțului Sibiu.

Reducerea se aplică tarifului de publicare în Monitorul Oficial, nu tuturor cheltuielilor pe care o firmă le-ar putea avea pentru modificarea capitalului social.

Termenul legal indicat de instituție pentru îndeplinirea obligației este 18 decembrie 2027.

Registrul Comerțului se așteaptă la mai multe solicitări

Schimbările privind capitalul social intervin într-o perioadă în care Oficiul Registrului Comerțului Sibiu gestionează deja un volum ridicat de cereri.

Pe lângă aceste modificări, instituția trebuie să proceseze solicitările firmelor pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit clasificării CAEN Rev. 3.

„Având în vedere modificările legislative mai sus menționate, care au un impact major asupra activității noastre, se prefigurează un volum crescut al operațiunilor desfășurate în cadrul ORCT Sibiu și pentru anul viitor”, precizează instituția.

În primele zece luni ale anului 2026, Oficiul Registrului Comerțului Sibiu a înregistrat 15.399 de mențiuni, cu 15,76% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

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Raportul nu precizează câte dintre aceste operațiuni au vizat majorarea capitalului social.

Pentru administratorii și asociații societăților vizate, datele importante sunt 31 decembrie 2026, până la care poate fi aplicată reducerea tarifului de publicare, și 18 decembrie 2027, termenul legal indicat pentru îndeplinirea obligației.

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