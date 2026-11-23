Senatul a adoptat luni, 23 noiembrie, în plen, propunerea legislativă prin care părinții care revin în activitate în perioada concediului pentru creșterea copilului vor putea primi, pe lângă veniturile din muncă, un stimulent de inserție egal cu indemnizația lunară. Au fost înregistrate 106 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă, potrivit AGERPRES și fișei oficiale a proiectului L604/2026.

Potrivit proiectului, citat de AGERPRES, persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum egal cu indemnizația lunară de creștere a copilului. După ce copilul împlinește 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, stimulentul este de 650 de lei pe lună, până la 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

În reglementarea actuală, prezentată în expunerea de motive a proiectului, părintele care revine la muncă înainte ca cel mic să împlinească 6 luni, respectiv un an în cazul copilului cu dizabilități, primește un stimulent de 1.500 de lei. Dacă revenirea are loc după aceste vârste, suma este de 650 de lei. Aceeași expunere de motive, care citează date ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, arată că, în august 2026, indemnizația medie plătită a fost de 3.977 de lei, iar stimulentul de inserție a fost acordat pentru 69.738 de beneficiari.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Propunerea, înregistrată la Senat ca L604/2026, a fost inițiată de un grup de parlamentari PNL și USR, printre care deputata Raluca Turcan și senatoarea Gabriela Horga. Turcan a anunțat votul din plen într-o postare pe Facebook.

Ora de Sibiu a scris despre acest proiect pe 4 noiembrie, la momentul anunțului privind raportul Comisiei pentru buget-finanțe, și pe 17 noiembrie, după votul favorabil din Comisia de muncă a Senatului.

Senatul a fost prima cameră sesizată. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz, potrivit AGERPRES și fișei Senatului. Proiectul a fost dezbătut în procedură de urgență și are caracter de lege organică. Consiliul Legislativ a dat aviz negativ pe 16 octombrie, iar comisiile pentru muncă și pentru buget ale Senatului au depus rapoarte favorabile pe 18 noiembrie. Până la votul din Camera Deputaților și publicarea în Monitorul Oficial, măsurile nu intră în vigoare. În forma depusă de inițiatori, prevederile ar urma să se aplice începând cu anul următor publicării legii.

Comentarii