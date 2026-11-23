Pe scurt:
Pregătirile pentru 1 Decembrie includ și înlocuirea a 1.500 de steaguri deteriorate de intemperii.
Montarea celor 5.800 de drapele tricolore care vor decora Sibiul de Ziua Națională a României a început luni, 23 noiembrie 2026, a anunțat Primăria Municipiului Sibiu.
Steagurile sunt instalate în suporții speciali de pe stâlpii de iluminat. Vor fi decorate 101 străzi, atât din zona centrală, cât și de pe principalele artere din cartiere, pentru sărbătoarea de 1 Decembrie.
Primăria Sibiu a înlocuit 1.500 de steaguri uzate de intemperii.
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