Pe scurt: Controlul de pe strada Principală din Mălâncrav s-a încheiat cu un dosar penal, după verificarea dreptului de a conduce al șoferului.

Un tânăr de 22 de ani din Mălâncrav a fost prins la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit IPJ Sibiu.

Autoturismul a fost oprit pentru control sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în jurul orei 20:15. Localnicul conducea pe strada Principală din localitatea Mălâncrav, fiind oprit într-un filtru rutier. Controlul a fost făcut de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni, care au verificat situația dreptului său de a conduce.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, și despre șoferul din Vâlcea prins ilegal la volan în Mârșa, pentru care a fost dispus controlul judiciar.

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„În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat faptul că tânărul are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având acest drept suspendat.”, a transmis IPJ Sibiu.

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