Pe scurt: Un șofer de autoutilitară și doi conducători de autoturisme au fost opriți de polițiști în județul Sibiu. Testările au indicat valori între 0,54 și 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Trei șoferi, cu vârste între 41 și 46 de ani, au fost depistați la volan sub influența alcoolului în urma unor controale făcute sâmbătă, 21 noiembrie 2026, și duminică, 22 noiembrie 2026, la Veștem, Slimnic și Șura Mică, potrivit IPJ Sibiu.

În fiecare caz a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Primul șofer a fost oprit sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în jurul orei 10:50, de polițiștii Serviciului Rutier Sibiu. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, domiciliat în județul Vâlcea, conducea o autoutilitară pe DN 1, în afara localității Veștem, la kilometrul 296+200 de metri. Testarea a indicat 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările sunt făcute de Serviciul Rutier Sibiu.

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La Slimnic, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au oprit duminică, 22 noiembrie 2026, în jurul orei 15:24, un autoturism care circula pe DN 14, la kilometrul 16+300 de metri. La volan se afla un localnic de 46 de ani. În cazul acestuia, aparatul a indicat 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar Serviciul Rutier Sibiu a deschis un dosar penal.

Ora de Sibiu a relatat și în septembrie 2026 despre doi șoferi depistați sub influența alcoolului la Cârțișoara și Micăsasa, în urma unor controale de rutină desfășurate în noaptea de 9 spre 10 septembrie.

Cea mai mare valoare dintre cele trei cazuri a fost înregistrată la Șura Mică. Duminică, 22 noiembrie 2026, în jurul orei 03:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului au oprit pe DJ 106B un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani, domiciliat în Ocna Sibiului.

„În urma testării alcoolscopice a conducătorului auto a rezultat o valoare de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.”, a transmis IPJ Sibiu.

În acest caz, dosarul de cercetare penală a fost deschis la nivelul Poliției Orașului Ocna Sibiului și vizează conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

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