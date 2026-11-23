Înființarea de noi afaceri a încetinit în județul Sibiu în 2026. În primele zece luni ale anului, la Registrul Comerțului au fost efectuate 2.666 de înmatriculări, cu peste 17% mai puține decât în perioada de comparație din 2025. În schimb, numărul total al profesioniștilor activi din punct de vedere juridic a continuat să crească, apropiindu-se de 38.000.

Datele apar în raportul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, pregătit pentru ședința Colegiului Prefectural din 24 noiembrie. Documentul prezintă situația activității economice înregistrate oficial în județ, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2026.

Din totalul celor 2.666 de înmatriculări, 1.428 au vizat persoane juridice, respectiv societăți și cooperative, iar 1.238 au reprezentat persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.

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Scăderea este de 17,38% față de anul precedent, potrivit raportului instituției.

Aproape 38.000 de profesioniști activi în județ

În timp ce numărul afacerilor nou-înregistrate a scăzut, totalul profesioniștilor activi din punct de vedere juridic a crescut cu 3,17%.

„Este de subliniat faptul că la O.R.C.T. Sibiu sunt înregistrați în prezent un număr total de 37.988 profesioniști activi din punct de vedere juridic, respectiv 26.673 persoane juridice (societăți/cooperative) și 11.315 persoane fizice (P.F.A./I.F./I.I.), în creștere cu 3,17% raportat la anul 2025. Precizăm faptul că această evidență cuprinde doar profesioniștii cu sediul principal pe raza județului Sibiu”, se arată în raportul Registrului Comerțului.

Instituția face și o precizare importantă în privința acestei statistici: nu toate firmele considerate active juridic desfășoară neapărat o activitate economică efectivă.

„Sunt considerați activi, din punct de vedere juridic, profesioniștii înregistrați în Registrul Comerțului care nu și-au declarat suspendarea activității și nu se află în stare de dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment sau insolvență”, explică reprezentanții ORCT Sibiu în document.

Prin urmare, cifra de aproape 38.000 nu trebuie confundată cu numărul firmelor care realizează efectiv venituri sau au angajați.

Mai puține radieri, dar mult mai multe modificări la firme

Raportul arată că în primele zece luni ale anului au fost radiate 1.353 de firme, numărul radierilor fiind cu 6,37% mai mic decât în perioada de comparație din 2025.

În schimb, numărul mențiunilor înregistrate la Registrul Comerțului a ajuns la 15.399, în creștere cu 15,76%.

Aceste mențiuni privesc operațiuni efectuate în legătură cu profesioniștii deja înregistrați, precum modificarea unor date sau actualizarea obiectului de activitate.

Una dintre explicațiile pentru volumul ridicat de cereri este trecerea la noua clasificare CAEN Rev. 3.

„În ceea ce privește activitatea instituției în perioada de referință, se remarcă un volum ridicat al cererilor aflate în lucru, acumulat în contextul termenului inițial de 25.09.2026 pentru actualizarea obiectului de activitate al firmelor conform CAEN Rev. 3”, precizează ORCT Sibiu.

Termenul pentru această actualizare a fost ulterior prelungit până la 1 aprilie 2027.

Pe lângă înmatriculări, radieri și mențiuni, Registrul Comerțului Sibiu a procesat 1.798 de rezervări de denumiri pentru firme și a eliberat 1.230 de certificate constatatoare.

Datele conturează o evoluție cu două direcții diferite: mai puține afaceri nou-înființate, dar un număr total mai mare de profesioniști activi și o creștere a operațiunilor administrative efectuate de firmele existente.

Raportul nu precizează domeniile economice în care înmatriculările au scăzut cel mai mult și nici cauzele acestei evoluții.

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