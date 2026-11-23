Pe scurt: Pe sectorul închis nu există semnal GSM, iar riscul ca mașinile să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat. Utilajele vor relua deszăpezirea când ninsoarea se va opri și intervenția va fi sigură.

Circulația pe DN67C – Transalpina se închide luni, 23 noiembrie 2026, la ora 10:30, între Obârșia Lotrului și Curpăt, din cauza căderilor abundente de zăpadă și a condițiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Restricția vizează sectorul cuprins între kilometrii 61+000 și 79+000 și va fi menținută până la ameliorarea vremii. Măsura este necesară pentru siguranța participanților la trafic.

„În zona respectivă, caracterizată prin curbe și declivități accentuate, nu există semnal GSM, iar riscul ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat”, a transmis CNAIR.

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Sectorul închis este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate. În zona în care se instituie restricția nu există locuințe sau imobile locuite.

Utilajele DRDP Craiova vor relua deszăpezirea imediat ce ninsoarea se va opri, iar condițiile vor permite desfășurarea lucrărilor în siguranță.

Informații despre starea drumurilor naționale și a autostrăzilor pot fi obținute de la Dispeceratul CNAIR, la numărul de telefon 021/9360. Situația drumurilor este disponibilă și pe www.cnadnr.ro, în caseta din stânga a primei pagini, la „DISPECERAT – Situația Drumurilor Naționale”, precum și pe pagina de Facebook CNAIR.

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