Pe scurt: O cârpă înfășurată pe o sârmă trebuia să ascundă o scurgere de ulei de ochii inspectorilor. Notele Securității inventariază problemele celor 15 vagoane destinate lui Ceaușescu.

Trenul special construit pentru Nicolae Ceaușescu avea numeroase defecțiuni, de la instalații de climatizare zgomotoase și scurgeri de apă și motorină până la probleme care puteau pune în pericol siguranța călătorilor.

Neregulile apar în documente publicate luni, 23 noiembrie 2026, de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), potrivit Mediafax.

Deși regimul comunist promova principiul unei societăți egalitare, liderii partidului și ai statului beneficiau de privilegii și de un stil de viață luxos, inaccesibil oamenilor de rând. Pentru deplasări, Nicolae Ceaușescu și Gheorghe Gheorghiu-Dej au folosit inclusiv fostul tren regal.

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În 1968 s-a decis construirea unui tren special pentru Nicolae Ceaușescu și constituirea unui parc de 21 de vagoane cu destinație specială. Numărul a fost redus la 15 în 1972. Potrivit unei note informative din 1975, garnitura cuprindea vagoane uzină, vagoane salon, un vagon sufragerie, unul bucătărie-frigider, unul restaurant, un vagon pentru transportul automobilelor și unul destinat transmisiunilor. La 20 mai 1974, toate cele 15 vagoane figurau în documente.

Vagoanele au fost construite la Întreprinderea de Vagoane Arad, iar echipamentele au fost realizate în alte întreprinderi românești, deși industria națională nu avea experiență în fabricarea unor asemenea garnituri. Termenul inițial de finalizare era sfârșitul anului 1973, însă, potrivit CNSAS, trenul ar fi fost pus în funcțiune abia în 1982.

O scurgere de ulei trebuia ascunsă cu o cârpă înaintea inspecției

Procesul de fabricație a fost marcat de probleme de proiectare, echipamente defecte sau de slabă calitate și deficiențe în activitatea muncitorilor. Securitatea a întocmit, de-a lungul anilor, rapoarte despre neregulile constatate în timpul probelor tehnologice.

O notă informativă din decembrie 1977 descrie o improvizație folosită pentru a ascunde o scurgere de ulei care nu putuse fi remediată. Un inginer le-ar fi cerut muncitorilor să confecționeze o „sculă” dintr-o sârmă pe care era înfășurată o cârpă, cu care să șteargă discret uleiul scurs. Scopul era ca problema să nu fie observată: „cât să treacă de inspecția celor de la C.T.C. (Controlul Tehnic de Calitate) și de la S.T.S. (Serviciul de Transporturi Speciale)”, potrivit documentului.

Vagoanele aveau infiltrații, baterii defecte și pierderi de motorină

O altă notă informativă, din 1975, inventariază remedierile necesare după defecțiunile constatate în timpul misiunilor. La vagonul 017, destinat uzinei, pompa de apă a hidroforului pornea prea des din cauza presostatului defect. Nu funcționau nici indicatorul rezervorului de apă de 500 de litri, sistemul regulator-generator de tensiune și bateriile de acumulatori pentru pornirea motoarelor.

Prin partea de jos a pivoților ușilor laterale intra zăpadă, iar în cabina de bagaje pătrundea apă pe la geamurile de lângă uși. Garniturile exterioare de etanșare a geamurilor erau deteriorate, iar perdelele nu se suprapuneau corespunzător. La ușa laterală cu yală era rupt arcul mânerului interior.

Documentul consemna pierderi de motorină la conducta de retur și la majoritatea îmbinărilor de fontă, dar și scurgeri pe la simeringurile plutitorului rezervorului de 2.500 de litri. Pentru același rezervor se cerea montarea unor țevi de aerisire cu diametru mai mare: alimentarea se făcea sub presiune, aerul se evacua greu, iar în rezervor se auzeau pocnituri.

Nota solicita și etanșarea compartimentelor în dreptul pereților decupați pentru conductele caloriferului, deoarece ventilatorul motorului absorbea căldura prin acele spații. Lipsea rezerva de ulei pentru motor, iar vagonul trebuia dotat cu un furtun de 20 de metri, cu diametrul de 20 de milimetri, pentru alimentarea uzinei de la locomotiva diesel.

Lista cuprindea și confecționarea unui dulap pentru materialele destinate motoarelor, a unuia pentru materialele igienico-sanitare, a unui panou pentru scule și a cinci scaune pliante. La spălător trebuia montată o săpunieră în locul celei pentru săpun lichid.

Raportul menționa, de asemenea, saltele și tapițerii pătate, paturi prea înguste, perdele încrețite și mochete necorespunzătoare.

„Dacă acest nivel greu de închipuit de incompetență și nepăsare era atestat în cazul unui obiectiv atât de important precum trenul destinat dictatorului, nu ne putem îndoi de realitatea dezolantă din spatele propagandei oficiale referitoare la înfloritoarea industrie românească”, notează CNSAS.

Nici vagonul sufragerie nu era lipsit de probleme: instalația de condiționare a aerului producea zgomot și curenți de aer, aparatura electrică era deranjantă, iar sistemul de radioficare permitea suprapunerea posturilor de pe canale diferite.

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