La patru luni de la accidentul rutier care i-a schimbat radical viața, polițistul sibian Tudor Lungu continuă lupta pentru recuperare. În vârstă de 33 de ani, acesta se află în prezent la Târgu Mureș, unde urmează un program de recuperare medicală. Pentru a putea continua tratamentul, are însă nevoie de sprijin financiar. Colegii și apropiații au început să strângă donații, întrucât o parte dintre procedurile necesare nu sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate.

Polițistul Tudor Lungu a fost implicat în data de 18 iulie 2026, într-un accident rutier grav care i-a schimbat cursul vieții. În urma evenimentului, a suferit leziuni grave la nivelul coloanei vertebrale, iar în prezent nu poate merge.

De atunci, lupta sa se concentrează pe recuperare și pe șansa de a-și recâștiga cât mai mult din mobilitate. Medicii au fost rezervați inițial în privința șanselor de recuperare, însă eforturile continuă, iar Tudor urmează tratamente și proceduri de specialitate.

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„Acum, momentan, este la Târgu Mureș, unde face recuperare. A fost implicat într-un eveniment rutier și a suferit leziuni grave la coloană. Are nevoie de bani pentru recuperare la Târgu Mureș. Medicii au fost rezervați în privința recuperării lui, dar acum se fac eforturi”, a transmis Ștefan, unul dintre colegii săi.

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Tratamentul este costisitor, iar donațiile sunt esențiale pentru continuarea recuperării. Printre procedurile de care Tudor are nevoie se numără și terapia cu capsula în vid, care nu este decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate.

Colegii și apropiații încearcă să mobilizeze cât mai mulți oameni pentru a-l ajuta să beneficieze în continuare de tratamentele necesare. Într-o primă etapă, aceștia și-au propus să strângă 50.000 de euro, sumă estimată pentru tratament și recuperarea de lungă durată. Potrivit apelului inițial, mai erau necesari 40.000 de euro.

Tudor are 33 de ani și, înainte de accident, își împărțea timpul între meseria de polițist și pasiunea pentru motociclete. Își dorește să se recupereze și să poată reveni într-o zi la viața pe care o avea înainte, inclusiv la uniforma de polițist și, dacă starea de sănătate îi va permite, la motocicletă.

Până atunci, fiecare etapă a recuperării înseamnă efort, timp și resurse financiare. Cei care doresc să îl sprijine pot face donații în conturile puse la dispoziție de colegii săi.

Cum îl puteți ajuta pe Tudor Lungu

Beneficiar: Lungu Tudor

Cont bancar (RON):

RO18 RNCB 0857 1548 0934 0001

Revolut – IBAN:

RO46REVO0000104432571933

Colegii săi fac apel la solidaritate și speră ca mesajul să ajungă la cât mai mulți oameni. Pentru Tudor, sprijinul financiar înseamnă posibilitatea de a continua recuperarea și de a lupta pentru șansa de a merge din nou.

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