Pe scurt: Parcul Vicentius din Săliște ar urma să fie modernizat printr-un proiect de 4,75 milioane de lei, aflat în etapa de contractare. Investiția prevede alei reabilitate, un traseu senzorial, o zonă de picnic și sisteme noi de iluminat și irigații.

Parcul Vicentius din Săliște ar urma să fie modernizat printr-o investiție de aproximativ 4,75 milioane de lei, inclusiv TVA. Proiectul prevede alei reabilitate, amenajări senzoriale și zone pentru activități în aer liber, potrivit documentelor publicate de Primăria Săliște.

Orașul a solicitat fonduri europene pentru investiție. „Proiectul se află în prezent în etapa de contractare”, se precizează în referatul de aprobare. Un nou proiect de hotărâre propune aprobarea investiției și a cheltuielilor aferente, după actualizarea documentației.

Parcul ar urma să aibă un traseu senzorial și o zonă de picnic.

Intervențiile sunt prevăzute pe o suprafață de 4.129 de metri pătrați, din care aproximativ 3.731 de metri pătrați ar urma să fie spații verzi.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Realizarea proiectului va moderniza Parcul Vicentius prin măsuri de conservare a biodiversității, trasee pietonale reabilitate, zone senzoriale și de activități în aer liber, iluminat și irigații”, se arată în referatul de aprobare.

Lucrările includ și realizarea unui traseu senzorial tematic, amenajarea unei „Coline a simțurilor” și a unei zone de activități și picnic. Sunt prevăzute un sistem automatizat de irigații, iluminat LED și mobilier urban.

Durata de realizare este de nouă luni: trei luni pentru proiectare și șase luni pentru lucrări.

Contribuția orașului se apropie de un milion de lei.

Din costul total de aproximativ 4,75 milioane de lei, circa 3,83 milioane de lei reprezintă cheltuieli eligibile, adică acele costuri care pot primi finanțare europeană. Fondurile nerambursabile ar acoperi 98% din această sumă, nu din întreaga valoare a investiției.

Contribuția orașului, plătită din bugetul local, este de aproximativ 993.000 de lei, inclusiv TVA. Aceasta cuprinde partea de 2% din cheltuielile eligibile și aproximativ 917.000 de lei pentru costurile care nu pot fi acoperite prin finanțarea europeană.

Valoarea totală a proiectului și contribuția orașului nu se modifică. Noua hotărâre este necesară după actualizarea documentației, în urma unor clarificări cerute în etapa de contractare, și ar urma să o înlocuiască pe cea anterioară.

Orașul ar urma să acopere și eventualele costuri suplimentare care nu pot fi plătite din fonduri europene și să asigure banii necesari derulării investiției până la rambursarea cheltuielilor. Tot din bugetul local vor trebui asigurate cheltuielile de funcționare și întreținere după realizarea proiectului.

Comentarii