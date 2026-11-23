Un motan de numai un an și jumătate a murit după o intoxicație cu antigel în Șelimbăr, unde mai multe animale au fost găsite otrăvite în primăvara acestui an. Ionuț Cel Drăguț fusese salvat de pe stradă de proprietara sa, care acum suspectează că cineva a pus intenționat substanța și îi avertizează pe locuitorii din zonele Rațiu, Goga și Promenadă să își protejeze animalele.

Ionuț Cel Drăguț avea doar un an și jumătate și o viață care începuse greu. Stăpâna lui l-a găsit pe Promenadă, unde fusese lovit și abandonat, cu o hemoragie internă. L-a salvat și l-a luat acasă. „Viața lui a fost scurtă, dar frumoasă, iar lumea e un loc mai urât fără Ionuț Cel Drăguț”, a scris ea.

Duminică, 22 noiembrie, la ora 23:23, motanul a fost eutanasiat. Intoxicația era atât de gravă încât nu mai exista nicio altă variantă. „Al meu motan nu a mai putut fi salvat și a trecut la cele pisicești aseară, la ora 11.23, prin eutanasiere, neavând nicio altă posibilitate”, a scris proprietara luni, pe un grup de Facebook al comunității. Mesajul ei se încheie cu un îndemn pentru ceilalți: „Aveți grijă de pisicile voastre, oameni.”

Proprietara acuză că antigelul a fost pus intenționat

Potrivit proprietarei, motanul a ingerat atât de mult antigel încât „rezultatele analizelor erau prea mari și nu mai puteau fi înregistrate de aparate”.

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Femeia este convinsă că otrăvirea nu a fost un accident. În mesajul publicat, ea se adresează direct celui care, spune ea, „a reușit să pună antigel pentru a omorî niște suflete absolut nevinovate”.

„Aveți grijă zilele astea în zonele Rațiu, Goga, Promenadă”, le-a transmis ea celorlalți locuitori. Femeia le cere oamenilor ca, dacă este posibil, să nu își mai lase pisicile afară în zilele următoare. Până acum, nu există o confirmare oficială că substanța a fost pusă intenționat.

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Otrăvirile cu antigel, semnalate în zonă încă din primăvară

Cazul lui Ionuț nu este singular. La sfârșitul lunii aprilie, mai mulți locuitori din Șelimbăr au găsit pisici moarte sau în stare gravă în curțile lor și au tras un semnal de alarmă pe rețelele sociale, suspectând că cineva din zonă le otrăvește cu antigel. Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Sibiu a deschis atunci un dosar privind posibila otrăvire a 15 pisici din localitate.

În mai, noi cazuri au fost semnalate în Șelimbăr și în Șeica Mare. La Șeica Mare, un localnic povestea că șase câini comunitari fuseseră otrăviți în șase luni, în zona Boarta, iar unele clinici veterinare confirmau atunci că numărul cazurilor crescuse.

Fenomenul nu este însă nou. „E ceva ce a apărut de mult timp și e la nivel de țară, nu e doar în Sibiu”, spune medicul veterinar Denisa Săraru, de la clinica Sanipet din Șelimbăr.

20 % din animale prezintă simptome de intoxicație

Dintre cele patru clinici veterinare contactate de Ora de Sibiu, doar Sanipet din Șelimbăr și Red Vets au avut cazuri recente. La Sanipet, aproximativ 20% dintre animalele aduse la clinică prezintă suspiciune de intoxicație cu antigel sau cu otravă de șobolani, spune medicul veterinar Denisa Săraru. „Antigelul e pus de oameni. Adică asta e cel mai frecvent”, susține ea. Săptămâna trecută, clinica a avut un astfel de caz la un cățel. Clinicile private nu pot face însă analize toxicologice, așa că diagnosticul se pune pe baza analizelor uzuale.

La Red Vets, cel mai recent caz a fost acum două săptămâni: o pisică din Șelimbăr care s-a întors acasă deja intoxicată. În primăvară și vară, clinica a mai primit patru pisici intoxicate cu antigel, din Șelimbăr și din zona Arhitecților. „Majoritatea n-ai cum să le salvezi”, spune Cornel Nae, medic veterinar la Red Vets.

Deși unele cazuri ar putea fi legate de sezonul rece, când oamenii își pregătesc mașinile pentru iarnă, medicul crede că otrăvirile sunt provocate. „Eu cred că cineva face asta intenționat”, a declarat el.

La Jack Medical și la Vetcon nu au ajuns recent astfel de pacienți.

Poliția Locală Șelimbăr nu a primit sesizări despre animale otrăvite. „Din câte știu, nu. N-am primit”, a declarat un reprezentant al instituției. Uciderea intenționată a animalelor este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani, potrivit Legii 205/2004.

Fiecare oră contează

Șansele de supraviețuire sunt mici. „În 90 la sută dintre cazuri mor”, spune Denisa Săraru. Tratamentul ar trebui început în primele patru ore, însă simptomele nu apar suficient de repede încât proprietarii să își dea seama la timp.

„Simptomele sunt destul de vaste, de-asta proprietarii nici nu-și prea dau seama din prima ce se întâmplă cu animalul lor”, explică medicul. Primul semn este apatia: animalul nu se mai ridică și își pierde pofta de mâncare și de joacă. Apoi pot apărea voma, salivația excesivă și scăderea temperaturii, iar animalul nu mai urinează, pentru că rinichii sunt afectați. Proprietara lui Ionuț mai menționează dezechilibrul și o stare asemănătoare celei de ebrietate.

Cea mai mare greșeală este amânarea. „Să nu aștepte până mâine, când se face bine”, avertizează Denisa Săraru. Mulți proprietari așteaptă o zi sau două, iar „când vin a treia zi, din păcate, la majoritatea nu mai avem ce să le facem”. Stăpâna lui Ionuț le recomandă oamenilor să meargă direct la veterinar și să ceară o analiză de biochimie pentru antigel.

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