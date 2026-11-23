Vești bune în cazul fetiței de clasa I rănite în urma accidentului produs joi, 19 noiembrie, în sala de sport a Liceului Teoretic „Constantin Noica” din Sibiu. Copila a fost externată sâmbătă, după ce a fost internată și tratată în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu. Evoluția sa a fost favorabilă, iar în prezent se află într-o stare bună.

Eleva accidentată, joi, în sala de sport de la Liceul Teoretic „Constantin Noica”a fost externată sâmbătă, după ce a fost internată și tratată în cadrul Compartimentului de Chirurgie Maxilo-Facială al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

„A fost internată și tratată în compartimentul de chirurgie maxilo-facială, cu evoluție bună. Fetița a fost externată sâmbătă, cu evoluție favorabilă și stare bună”, a transmis dr. Ioana Mătăcuță, purtătorul de cuvânt și medic primar la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.

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Incidentul s-a petrecut în timpul orei de educație fizică, atunci când fetița a fost lovită accidental cu mingea de un alt elev. În urma impactului, aceasta s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit cu gura de bara metalică de susținere a plasei porții din sala de sport.

Copila a fost transportată de urgență la spital cu ambulanța, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate. Leziunile suferite la nivelul danturii au necesitat și o intervenție chirurgicală.

Cadrele didactice prezente la ora de sport au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor și au anunțat familia, precum și serviciile medicale.

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