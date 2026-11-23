Pentru unii, este locul unde vin de câteva luni, iar pentru alții, este o rutină de mai bine de zece ani. La Cantina Municipiului Sibiu, de pe Calea Gușteriței, o masă caldă înseamnă mult mai mult decât mâncare. Înseamnă grijă, respect, sentimentul că aparții unei comunități și că, indiferent de problemele prin care treci, nu ești singur. Am mers în bucătăria cantinei, înainte de ora servirii mesei, și am stat de vorbă cu oamenii care îi trec pragul în fiecare zi. Unii își iau mâncarea acasă, alții aleg să mănânce aici. Toți au însă un lucru în comun: se simt primiți cu căldură.

Este puțin trecut de ora 10:40. La intrarea în Cantina Municipiului Sibiu, aproximativ șase persoane așteaptă liniștite să se facă ora 11:00, când începe servirea mesei. Potrivit șefei cantinei, beneficiarii vin mai devreme pentru a socializa înainte de masă. Unii au venit cu sacoșe, alții cu caserole pregătite de acasă. Știu deja cum funcționează lucrurile și așteaptă să își primească porția de mâncare.

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▶ Vezi pagina acestui video: Viața din spatele ușilor Cantinei Sociale din Sibiu. Oameni care vin de zece ani pentru o masă caldă: ”Aici toți suntem egali” — VIDEO

Dincolo de ușă se simte mirosul preparatelor proaspăt gătite. Pentru câteva clipe, atmosfera amintește de bucătăria bunicii, unde mâncarea se pregătește cu răbdare, iar oamenii sunt așteptați la masă.

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În meniul zilei de luni sunt ciorbă țărănească cu afumătură, tocană de pui cu mămăligă și biscuiți. Preparatele se schimbă de la o zi la alta, însă principiul rămâne același: beneficiarii primesc zilnic o masă caldă, formată din două feluri de mâncare, dar și un pachet cu alimente.

O cantină în care oamenii sunt primiți ca acasă

De la intrare ne întâmpină Mihaela Aurelia Hageanu, șefa Cantinei Municipiului Sibiu. Înainte de a intra în bucătărie, primim halat și bonetă. Curățenia și respectarea circuitelor alimentare sunt reguli esențiale aici.

În bucătărie, mâncarea este deja pregătită pentru servire. Totul este organizat astfel încât angajații să poată lucra eficient, iar preparatele să ajungă în cele mai bune condiții la beneficiari.

Cantina este dotată cu echipamente moderne: robot pentru curățat legume, robot pentru tocat legume, mixer planetar și mașină profesională de spălat vase. Mobilierul este din inox, iar circuitele pentru prepararea hranei și spălarea vaselor sunt separate, conform normelor igienico-sanitare.

„Cantina este cât se poate de modernă. Are un robot de curățat legume, un robot de tocat legume, un mixer planetar, iar zona de spălat vase este dotată cu o mașină profesională. Circuitul atât al hranei preparate, cât și al vaselor este diferențiat conform normelor igienico-sanitare în vigoare”, explică Mihaela Aurelia Hageanu.

Însă, dincolo de dotări și de meniul zilnic, ceea ce contează cel mai mult pentru oamenii care vin aici este felul în care sunt tratați.

Beneficiarii sunt persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, părinți care își cresc singuri copiii, dar și oameni care trec prin perioade dificile din punct de vedere social sau financiar. O parte dintre ei sunt găzduiți noaptea la adăpostul municipal, iar ziua muncesc sau își rezolvă problemele cotidiene.

Cei care sunt apți de muncă prestează activități în folosul comunității, în timp ce persoanele cu probleme de sănătate, vârstnicii și persoanele cu dizabilități beneficiază de scutire, în condițiile prevăzute de lege. „Beneficiarii noștri sunt în mare parte familii monoparentale, având în întreținere cel puțin unul sau chiar mai mulți copii. Avem și tătici singuri, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități. Toți beneficiarii care sunt apți de muncă prestează muncă în folosul comunității. Ceilalți sunt scutiți, în funcție de situația lor medicală”, explică șefa cantinei.

„Când venim la cantină, toți suntem egali”

Silvia este unul dintre beneficiarii mai noi ai cantinei. Vine aici de câteva luni și spune că, pentru ea, serviciul social înseamnă mult mai mult decât posibilitatea de a primi hrană.

„O cantină socială oferă hrană oamenilor, indiferent de condiția socială, studii sau ocupație. Este un serviciu necesar pentru a reda demnitatea umană a acelui cetățean. Omul, fiind într-o situație vulnerabilă, primește încredere în sine printr-o masă caldă. Se simte integrat, se simte într-o comuniune și are curajul să meargă mai departe, să își caute un loc de muncă și să se reintegreze”, spune Silvia.

Pentru ea, cantina face parte dintr-un circuit al solidarității. Oamenii care astăzi au nevoie de ajutor pot ajunge, în timp, să contribuie la comunitate și să susțină, la rândul lor, alte persoane aflate în dificultate.

Întrebată dacă a simțit vreodată că este privită diferit pentru că apelează la un serviciu social, Silvia spune că personalul Direcției de Asistență Socială are un rol esențial în felul în care beneficiarii se raportează la acest loc. „Dacă vii la cantina socială, alergi spre cantina socială ca să îți recapeți demnitatea. Aici, când vii, toți suntem egali. Toți avem nevoie de hrană. Nu ai cum să te simți stigmatizat”, spune aceasta.

Unii vin de peste zece ani. Alții, de câteva luni

Pentru unii dintre beneficiari, drumul spre cantină a devenit parte din rutina zilnică. Un bărbat spune că vine aici de aproximativ șapte ani și că a observat schimbări în bine de-a lungul timpului.

Alege să își ia mâncarea la pachet, deși ar putea să servească masa în incinta cantinei. Așa s-a obișnuit și preferă să mănânce acasă. „E foarte importantă cantina pentru oamenii care au probleme. Este destul de greu pentru unii fără acest ajutor. Eu tot timpul iau mâncarea la pachet”, povestește acesta.

Un alt beneficiar spune că este mulțumit atât de mâncare, cât și de serviciile oferite. „Suntem mulțumiți și de mâncare, și de servicii, de toate felurile”, spune acesta.

Bogdan vine la Cantina Municipiului Sibiu de aproximativ două luni. Noaptea și-o petrece la adăpostul municipal, iar despre experiența de la cantină vorbește cu mulțumire. Spune că îi este bine și că este mulțumit de felul în care este primit.

Liliana vine pregătită cu caserole de acasă. Nu ia mâncarea doar pentru ea, ci și pentru mama sa, cu care împarte masa. „E bună mâncarea și o iau la pachet, pentru că și mama mea… Nu pot să mănânc singură”, spune aceasta.

Un lucru care se observă ușor este relația dintre angajați și beneficiari. Mihaela Hageanu îi întreabă ce mai fac, cum se simt și dacă sunt bine. Nu este o simplă formalitate. Îi cunoaște, le știe poveștile și, în unele cazuri, îi întâlnește de foarte mulți ani.

Mâncare caldă în fiecare zi și pachete pentru weekend

Beneficiarii primesc zilnic două feluri de mâncare, iar pe lângă acestea primesc și un pachet cu alimente, care include produse ce pot fi consumate ca hrană rece.

Vinerea, cantina pregătește și pachetele pentru sâmbătă și duminică. Acestea conțin produse pe care beneficiarii le pot găti acasă, acolo unde situația le permite. Cei care nu au posibilitatea să își prepare singuri mâncarea primesc produse deja gătite.

În ziua în care am vizitat cantina, pachetul oferit beneficiarilor conținea cârnați oltenești, o conservă de pește și biscuiți. Iar pentru perioada sărbătorilor, angajații au început deja pregătirile. Meniul va fi unul festiv, cu preparate specifice sezonului, printre care caltaboș, cozonac și varză.

Sunt detalii care pot părea mici, dar care contează pentru oamenii care, în multe cazuri, nu își permit să aibă pe masă astfel de preparate.

„Îi cunosc pe unii dintre ei de când erau copii”

Mihaela Aurelia Hageanu lucrează în domeniul asistenței sociale de aproximativ 30 de ani. Este asistent social și spune că îi place foarte mult ceea ce face. Pe unii dintre beneficiarii cantinei îi cunoaște de când erau copii.

„Profesia mea este asistent social și lucrez în asistență socială de aproximativ 30 de ani. Îmi place foarte mult munca pe care o desfășor. Îi cunosc pe acești beneficiari, pe unii dintre ei de când erau copii. Din nefericire, unii chiar nu reușesc să își depășească condiția. Poate programele sociale nu sunt suficient de dezvoltate, poate nu ajung la ei sau pur și simplu gradul lor de alfabetizare nu le permite să își depășească situația”, spune aceasta.

O parte dintre angajatele cantinei lucrează aici de peste zece ani. Unele au fost preluate odată cu reorganizarea serviciului în 2017, iar altele s-au alăturat echipei mai recent. În prezent, cantina are trei bucătărese.

Cantina Municipiului Sibiu a fost preluată în anul 2017 de Direcția de Asistență Socială, după ce funcționase ca serviciu în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. De atunci, aceasta funcționează ca serviciu social în structura instituției.

Pentru unii beneficiari, ajutorul oferit aici durează de mai bine de zece ani. Pentru alții, este începutul unei perioade în care încearcă să își pună viața în ordine.

La ora prânzului, mesele se ocupă, iar alții își iau pachetele și pleacă spre casă. Unii vor împărți mâncarea cu părinții sau copiii, alții o vor păstra pentru mai târziu.

Dincolo de o farfurie de ciorbă sau de o porție de mâncare gătită, oamenii pleacă însă și cu sentimentul că cineva îi așteaptă, că sunt cunoscuți și că sunt tratați cu respect. Uneori, pentru cineva care trece printr-o perioadă grea, tocmai acest lucru face diferența: să știe că are unde să vină, că va găsi o masă caldă și că, pentru câteva clipe, se poate simți acasă.

Unitatea de pe Calea Gușteriței nr. 22 asigură hrană pentru 186 de persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

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