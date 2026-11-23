Pe scurt: Primul an de rezidențiat i-a adus lecții pe care nu le-a găsit în cărți. Pentru Căpățînă Radu Valentin, îngrijirea pacientului oncologic înseamnă și comunicare, încredere și implicarea acestuia în alegerea tratamentului.

Căpățînă Radu Valentin, medic rezident oncolog în anul V în cadrul Secției Clinice Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a ales să se formeze în orașul în care s-a născut și în care își dorește să își construiască viitorul.

Într-un dialog publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, medicul explică alegerea specialității, responsabilitatea față de bolnavi și lecțiile învățate în contactul cu aceștia.

Oncologia Medicală l-a atras prin ritmul rapid în care evoluează, prin apariția constantă a terapiilor inovatoare și a unor noi posibilități de tratament. Gestionarea cazurilor complexe reprezintă pentru el o provocare intelectuală, dar și o posibilitate de a influența semnificativ viața pacienților. A contat, de asemenea, abordarea multidisciplinară, care reunește cercetarea, progresul științific și relația umană cu pacientul.

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Primul an de rezidențiat i-a adus însă lecții care depășesc pregătirea din cărți, în special în privința comunicării și a felului în care trebuie abordat pacientul oncologic.

„Un diagnostic oncologic este unul dintre cele mai dificile momente din viața unui pacient, iar rolul nostru nu se limitează la tratarea bolii, ci și la oferirea de sprijin, empatie și încredere”, spune Căpățînă Radu Valentin.

Tratamentul ține cont și de viața pacientului, nu doar de boală

O altă lecție a fost importanța individualizării tratamentului. Medicul explică faptul că alegerea acestuia trebuie să ia în calcul nu numai tipul și stadiul bolii, ci și vârsta pacientului, comorbiditățile, statusul de performanță, contextul familial și preferințele sale.

„Pentru mine, responsabilitatea față de pacient înseamnă să îi ofer cea mai bună îngrijire posibilă, atât din punct de vedere medical, cât și uman. Înseamnă să iau decizii bazate pe dovezi științifice, să îi explic clar opțiunile de tratament și să îl implic în procesul decizional”, afirmă medicul rezident oncolog.

Alegerea Sibiului pentru rezidențiat a avut și o motivație personală: aici s-a născut și aici are familia aproape. Sprijinul celor apropiați a contat într-o perioadă de formare profesională intensă.

„Totodată, îmi doresc să îmi construiesc aici viitorul, atât din punct de vedere profesional, cât și personal, și să contribui prin activitatea mea la îngrijirea și sprijinirea pacienților din comunitatea din care fac parte”, spune Căpățînă Radu Valentin.

În timpul liber practică sport, în special kickboxing și CrossFit, pentru a-și menține echilibrul fizic și mental. Își petrece timpul cu familia și prietenii, iar când are ocazia călătorește și descoperă locuri și experiențe noi. Aceste activități îl ajută să se deconecteze și să revină cu energie și motivație la activitatea profesională.

Medicul recomandă controale periodice și atenție la simptomele persistente

Mesajul său medical pentru public pune accent pe prevenție și controale medicale periodice. Căpățînă Radu Valentin explică faptul că multe afecțiuni pot fi descoperite într-un stadiu incipient, când șansele de tratament și vindecare sunt semnificativ mai mari.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre recomandările de prevenție ale unui oncolog din Sibiu. Dr. Alexandra Mihaela Cipăian, medic primar oncologie medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a detaliat măsurile de prevenție, pașii diagnosticului și tratamentele oncologice disponibile pacienților.

„De asemenea, îi încurajez pe oameni să nu ignore simptomele persistente și să nu le fie teamă să solicite sfatul unui medic atunci când observă o schimbare a stării lor de sănătate. Un consult efectuat la timp poate face o diferență importantă”, transmite Căpățînă Radu Valentin.

Medicul amintește și rolul vaccinării în prevenirea anumitor tipuri de cancer, precum cele asociate infecției cu HPV sau cu virusul hepatitic B.

„Prevenția, vaccinarea și diagnosticul precoce rămân unele dintre cele mai importante arme în lupta împotriva cancerului”, spune acesta.

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