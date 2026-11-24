Aplicația RO Wallet, portofelul digital de identitate al României, va fi lansată oficial pe 14 ianuarie 2027, potrivit calendarului publicat pe site-ul proiectului și informării prezentate în ședința de Guvern din 12 noiembrie. În prima versiune, utilizatorii vor putea avea pe telefon datele de identificare personală, permisul de conducere în format digital și informațiile privind domiciliul și reședința, precum și funcția de verificare a vârstei. Data lansării a fost preluată și de News.ro și de Știrile ProTV.

RO Wallet este versiunea românească a portofelului european de identitate digitală (EUDI Wallet). Aplicația este dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne, în cooperare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în baza Regulamentului (UE) 2024/1183, cunoscut și ca eIDAS 2. Regulamentul obligă toate statele membre să pună la dispoziția cetățenilor un astfel de portofel. Aplicația va fi disponibilă pentru iOS și Android și, potrivit site-ului oficial, va fi publicată în magazinele de aplicații la lansarea oficială. Folosirea ei nu este obligatorie: întrebările frecvente ale proiectului precizează că RO Wallet este o alternativă digitală la actele clasice, iar decizia de a o utiliza rămâne a fiecărui cetățean.

Ora de Sibiu a scris despre calendarul proiectului încă din 1 septembrie, când au fost publicate site-ul oficial și documentația tehnică.

Ce va putea face aplicația de la lansare

Potrivit informării de la Guvern, prima versiune a RO Wallet va permite accesarea și prezentarea datelor de identificare personală, utilizarea permisului de conducere în format digital, prezentarea informațiilor privind domiciliul și reședința și verificarea vârstei în mediul digital. Cetățenii vor putea folosi telefonul pentru a-și dovedi identitatea sau anumite informații personale, fără a mai prezenta documentele fizice, în situațiile în care serviciile respective acceptă verificarea digitală.

Una dintre funcțiile anunțate este verificarea vârstei fără dezvăluirea tuturor datelor de pe cartea de identitate. Site-ul oficial explică, de exemplu, că un serviciu poate primi un răspuns de tip „da/nu”, precum „are peste 18 ani”, fără alte detalii. Datele se transmit doar cu acordul utilizatorului și doar în măsura necesară serviciului cerut.

Cine va putea folosi RO Wallet din ianuarie

Nu toți românii vor putea fi înrolați în aplicație din prima zi. Un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, din 6 octombrie, prevede că, în ianuarie 2027, înrolarea la distanță va fi disponibilă pentru titularii cărții electronice de identitate (CEI), prin citirea cipului cu tehnologia NFC a telefonului și cu PIN-ul cardului. Pentru cei care au în continuare carte de identitate clasică, înrolarea este programată în trimestrul al treilea al anului 2027 și va presupune verificarea identității în prezență.

Înainte de lansarea publică, pe 22 decembrie 2026, este prevăzută o versiune beta pentru un grup restrâns de utilizatori și inițierea procesului de certificare a primei versiuni, RO Wallet v1.

Ce urmează după 14 ianuarie 2027

Funcționalitățile vor fi extinse treptat. Informarea Guvernului prevede că, începând cu luna februarie 2027, vor fi emise noi atestate electronice de atribute, va fi implementată semnătura electronică cu certificat calificat și vor urma integrări cu alte platforme și servicii digitale. Site-ul proiectului menționează, pe termen mai lung, posibilitatea de a păstra în portofel și alte documente, precum diplome sau atestate, pe măsură ce tot mai multe instituții și companii se alătură ecosistemului, inclusiv în domenii ca sănătatea, educația, serviciile financiare sau călătoriile. Aceste documente nu sunt anunțate ca fiind disponibile la lansarea din 14 ianuarie.

RO Wallet este gândit să funcționeze nu doar în România, ci și în celelalte state membre ale Uniunii Europene, pe aceleași standarde comune. Prima versiune a aplicației a fost prezentată la evenimentul Launchpad al Comisiei Europene, organizat la Bruxelles în 29–30 octombrie 2026, iar la începutul lunii noiembrie a fost operaționalizat mediul de testare destinat operatorilor economici, potrivit informării de la Guvern.

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